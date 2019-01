„Většinu mrtvých tvoří vojenský personál,“ uvedl Salem Asgherkhail, šéf odboru zdravotnictví v provincii Maidan Wardak. Část z více než třicítky zraněných byla podle agentury AP převezena do nemocnic v okolí, závažnější případy přijaly nemocnice v hlavním městě Kábulu.

Mluvčí afghánského ministerstva vnitra Nasrat Rahimi uvedl, že na základnu nejprve zaútočil sebevražedný atentátník ve vozidle naplněném výbušninami. Poté po vojácích začali pálit tálibánští ozbrojenci. „Nejméně dva bojovníci Tálibánu byli afghánskými jednotkami zabiti,“ uvedl Rahimi.

Teroristická organizace se prostřednictvím svého mluvčího Zabihullaha Mudžahída k útoku přihlásila, stejně jako ke většině předchozích útoků, k nimž v Afghánistánu dochází poměrně často. Minulý týden například exploze nastražené nálože zemřeli nejméně čtyři lidé a více než sto dalších bylo zraněno.

#UPDATE At least 12 killed in a #Taliban attack on an Afghan Special Forces base in eastern Maidan #Wardak province, AP reports (File photo) https://t.co/eB53ur1zlG pic.twitter.com/sGKH8JDy4v