Před 505 lety se ve Štrasburku odehrála jedna z nejpodivnějších a nejzáhadnějších událostí evropských dějin. Občané města propadli náhlé taneční mánii, jež stála některé z nich dokonce život. Ještě dnes řeší vědci otázku, co toto třeštění vyvolalo.

Občané Štrasburku, postižení v červenci 1518 psychogenní poruchou v podobě taneční mánie neboli tzv. tanečního moru, tančí mezi hroby na hřbitově. | Foto: Wikimedia Commons, autor neznámý, volné dílo

Na začátku to vypadalo jako nějaká pozdně středověká technoparty. V ulicích Štrasburku se uprostřed letních veder objevily skupinky lidí máchajících podivně pažemi, jejich těla se kymácela podle nepříliš zřejmého rytmu a jejich šaty byly nasáklé potem. Takhle „tančili“ třeba celý den a celou noc, nic nejedli ani nepili a zdálo se, že nevnímají ani únavu, ani bolest z otlačených nohou. Jejich podivné potácení inspirovalo další tanečníky a brzy se v ulicích vyrojily stovky těch, kteří propadli stejné mánii.

Smrtící tanec v ulicích

Jenomže tohle nebyla technoparty. „Spíše bychom to mohli označit za jednu z nejpodivnějších epidemií zaznamenaných ve světové historii,“ napsal před pěti lety v britském deníku Guardian spisovatel John Waller, autor knihy Čas tančit, čas zemřít: neobyčejný příběh tanečního moru 1518, vydané nakladatelstvím Icon Book.

Světice i čarodějnice, křesťané i pohané. Tajemná noc vše spojila

Mánie, jež štrasburské občany zachvátila, nepominula po pár hodinách nebo dnech – vydržela celé tři měsíce. Nutkání tančit podléhali další a další lidé a co bylo horší (a notně to vyděsilo davy přihlížejících), mnozí svou vášeň nepřežili. Prostě tancovali tak dlouho, dokud nezkolabovali a nezemřeli naprostým vysílením. Co se to tehdy vlastně dělo?

Podle zprávy, sepsané ve 30. letech 16. století slavným lékařem Paracelsem, začal „taneční mor“ ve Štrasburku zhruba v polovině července 1518 a spustila ho osamělá žena, která vyšla ze svého domu a několik dní se v ulicích jen tak beze smyslu vlnila. Během týdne propadly stejně neodolatelnému nutkání desítky dalších štrasburských obyvatel, převážně z chudších vrstev.

Zobrazení tanečního moru, připisované malíři jménem Hondius, který toto téma zpracovával na základě Brueghelova vzoruZdroj: Wikimedia Commons, Hondius, Welcome images, CC BY 4.0

„Hysterie vypukla, když na ulici vyšla žena známá jako Frau Troffea a začala se tiše kroutit, vlnit a třást. Ve svém sólovém tanci vydržela téměř týden a zanedlouho se přidaly asi tři desítky dalších Štrasburčanů. Do srpna si epidemie tance vyžádala až 400 obětí,“ uvádí web History.

Olej do ohně

Chaos v ulicích narušoval chod města, proto se bohatí měšťané v městské radě obrátili na lékaře s dotazem po příčinách tohoto jevu. Lékaři přičetli mánii v souladu s tehdejším lékařským poznáním „přehřáté krve“ v mozku a doporučili tuto „horečku“ odstranit podle odvěkého receptu všech alkoholiků: „Čím ses zkazil, tím se kurýruj.“ A radní města je vyslyšeli.

„Nařídili vyklidit obilný trh, zabavili cechovní síně a postavili pódium vedle koňského jarmarku. Do těchto míst pak směrovali šílené tanečníky a doufali, že zběsilý pohyb z nich vytřese nemoc. Dokonce najímali pištce a bubeníky a platili různým silákům za to, že udrží postižené při jejich tanečním víru vzpřímené a na nohách,“ píše Waller.

Počátky honu na čarodějnice: Jedna z prvních poprav děsila, provázela ji bouře

„Lidé tak na obilném trhu a koňském jarmarku dál tančili pod plnou září letního slunce. Byla to tak démonicky výstřední scéna, že vypadala jako výjev z díla Hieronyma Bosche,“ dodává.

Dál pak cituje zápis v městských archivech Štrasburku, který vysvětluje, co se stalo potom: „Lidé propadlí tomuto šílenství pokračovali v tanci, dokud neupadli do bezvědomí. Mnozí zemřeli. Rada vycítila, že udělala chybu.“

Za vším stojí svatý Vít

Měšťané proto usoudili, že tanečníci trpí spíše svatým hněvem než přepálenými mozky, a tak zakázali na veřejnosti jakoukoli hudbu a tanec. Nakonec nechali tanečníky odvést do svatyně zasvěcené svatému Vítu, která se nachází v zatuchlé jeskyni v kopcích nad nedalekým městem Saverne. „Tam jim nazuli na zakrvácené nohy červené boty a vodili je dokola kolem dřevěné sochy světce,“ popisují další postup městské kroniky.

Byla to sice zvláštní léčebná kúra, ale účinkovala. V následujících týdnech s sebou většina tanečníků přestala škubat a začala se znovu chovat normálně. Epidemie byla u konce.

Hrůzné mučení. Čarodějnické procesy jsou děsivou etapou historie Jesenicka

Mohli být všichni tanečníci příslušníky nějaké náboženské sekty ve stylu někdejších adamitů či pikartů, kteří podlehli třeštění z vyhraněných náboženských důvodů? Podle Wallera je to nepravděpodobné, protože bylo zřejmé, že tančit nechtějí.

„Už v předchozích staletích došlo k několika takovým tanečním vzplanutím, jež zachvátila stovky lidí, a téměř vždy se to stalo ve městech poblíž Rýna. Spolu s obchodníky, poutníky a vojáky, kteří brázdili vody této řeky, putovaly také zprávy a pověry. Zdá se, že v kulturním povědomí regionu utkvěla jedna konkrétní myšlenka: že svatý Vít může potrestat hříšníky tím, že je přinutí tančit,“ píše Waller.

Temné výročí: Před 770 lety povolil papež u výslechů mučení, mělo svá pravidla

Upozorňuje přitom na nástropní malbu v kolínské katedrále, nacházející se více než 300 kilometrů od Štrasburku po proudu Rýna. Jsou na ní zachyceni tři muži s výrazem zmatených blouznivců odtržených od reality, jak bezradně tančí pod vyobrazením svatého Víta.

„Taková víra v nadpřirozené jednání může mít dramatický dopad na naše chování. Klasickým případem je tzv. posednutí duchem, v němž lidé jednají, jako by jejich duše převzal duch nebo božstvo,“ uvádí Waller. Pokud tedy lidé ve Štrasburku uvěřili, že je přinutil tančit svatý Vít, mohli věřit i tomu, že právě on je prokletí zbaví.

Kde se to vzalo?

Co ale vedlo k tomu, že právě v červenci 1518 tolik lidí takové bezbřehé víře propadlo? Jednou z teorií byl ergotismus, tedy v podstatě masová otrava námelovými alkaloidy. Tato hypotéza předpokládala, že se všichni účastníci tanečního třeštění otrávili plísní paličkovice nachové, která se objevuje na vlhkém žitu a produkuje chemickou látku, jež tvoří jednu z hlavních složek drogy LSD. Předávkování se touto látkou může vyvolat jak děsivé halucinace, tak prudké škubání tělem.

Před 80 lety si otec LSD poprvé zavdal. Pak nasedl na kolo a rozjel se domů

Tuto odpověď ale nepovažuje Waller za správnou. „Je velmi nepravděpodobné, že by v takovém případě postižení vydrželi tančit celé dny,“ tvrdí. Za nejdůvěryhodnější a nejpravděpodobnější vysvětlení proto považuje masovou psychogenní poruchu, jíž se dříve říkalo „masová hysterie“.

„Podle americké antropoložky Eriky Bourguignonové platí, že je-li někdo vychován v takovém prostředí, kde se posedlost duchem bere vážně, může se dostat do disociativního duševního stavu, v němž je jeho normální vědomí deaktivováno, tedy v podstatě vyřazeno z provozu. Lidé pak jednají podle kulturně zažitých představ o tom, jak by se měl chovat posedlý. To se dělo v evropských klášterech před počátkem 18. století, kdy se jeptišky svíjely v křečích, z úst jim šla pěna, dělaly obscénní gesta a návrhy, šplhaly po stromech a mňoukaly jako kočky,“ píše Waller.

Takové chování se může jevit divné, ale jeptišky žily v komunitách, které je utvrzovaly v myšlence o posedlosti hříchem, a dostávaly se do stavu mystického supernaturalistického vytržení. Pokud nabyly přesvědčení, že do jejich duše vstoupil démon, byly náchylné upadnout do disociativního stavu, v němž dělaly přesně to, co podle slov teologů a exorcistů ďáblem posedlé ženy dělají.

Galileo Galilei a jeho osudový přešlap: Urážkou papeže na sebe poštval inkvizici

Trans z posedlosti se pak mohl rozšířit i na svědky, kteří sdíleli stejné teologické obavy. „Tato pozorování by se jistě mohla vztahovat na to, co se stalo ve Štrasburku v roce 1518. Prokletí svatého Víta bylo právě tím druhem nadpřirozené víry, která mohla sugescí přivést lidi do disociativních stavů. Kroniky se shodují, že většina lidí skutečně došla záhy k názoru, že toto utrpení způsobil rozzuřený svatý Vít. Stačilo tedy, aby pár zbožných a citově křehkých uvěřilo, že je má Svatý Vít na očích, a dostali se do transu, v němž se cítili nuceni tančit celé dny,“ uvádí spisovatel.

Psychogenní porucha z bídy

Pokud byla taneční mánie skutečně případem hromadného psychogenního onemocnění, pak tento fakt vysvětluje podle Wallera i to, proč jí podlehlo tolik lidí: Tím, že se radní rozhodli soustředit všechny tanečníky na největší veřejné plochy ve městě, je totiž vystavili pohledům prakticky všech občanů, a ti se tak stávali náchylnými k tomu se tímto morem „nakazit“.

„Jen máloco by mohlo vést k vyvolání totální psychické epidemie lépe než toto rozhodnutí radních,“ glosuje to spisovatel.

Tanečníci svatého Jana na své cestě do Meulenbeecku (poblíž Bruselu) během každoročního procesí na svátek Narození svatého Jana KřtiteleZdroj: Wikimedia Commons, Pieter Breughel de Jonge, volné dílo

Život ve Štrasburku počátkem 16. století navíc splňoval i další základní podmínku pro vypuknutí psychogenní nemoci: a sice bídu a utrpení, jež s sebou přináší i zvýšenou míru sugestibility.

„Štrasburské kroniky zaznamenávají sociální a náboženské konflikty, děsivé nové nemoci a neúrodu spojenou s prudkým nárůstem cen pšenice, což způsobilo rozsáhlou bídu. Jeden kronikář popsal rok 1517 stručně a výstižně jako špatný rok,“ uvádí Waller.

Giordana Bruna zradil jeho žák. Inkvizice poslala slavného astronoma na hranici

V roce 1518 tak byly všechny městské sirotčince, špitály i útulky přeplněné zuboženými zoufalci, kteří nikde neviděli konec svého utrpení. „To byly ideální podmínky, aby si představili, že se na ně Bůh hněvá a že svatý Vít kráčí po jejich ulicích,“ uzavírá spisovatel.

Naštěstí byla taneční epidemie z roku 1518 poslední svého druhu v Evropě. Novověk, který už ťukal na dveře, s sebou přinášel jak reformaci náboženství, tak vědecký i hygienický pokrok, což dohromady znamenalo ústup od masové pověrčivosti. Štrasburská událost nicméně zůstala trvalým varováním, jak snadné je podlehnout davové psychóze a kolektivnímu strachu a jak neblahé následky to může mít.