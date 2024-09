Thomas Perez byl zvyklý, že si jeho tehdy 71letý otec stejného jména chodí, kdy a kam chce. Přesto 8. srpna odpoledne roku 2018 raději zavolal v kalifornské Fontaně na místní policii, že táta šel předchozího rána pro poštu a ještě se nevrátil. Policie se do případu opřela tak, že Perez skončil do dvou dnů zhroucený na psychiatrii. Otec nic netušil, byl u bratra a pak u kamaráda. Případ nyní do detailu prozkoumala CNN.

Podle policistky Joanny Piñaové, která tehdy přijala Perezův hovor, bylo na jeho oznámení cosi divného. „Mluvil na přeskáčku o všem možném, co s oznámením nesouviselo, a zdálo se, že ze zmizení vlastního otce si velkou hlavu nedělá,“ uvedla Piñaová v pozdějším podání pro soud. Podezření policistů budil i pohled na nepořádek v domě. Perezové byli před stěhováním a ještě dokončovali opravy.

Policie se pustila do důkladnějšího šetření a Pereze předvedla. Na služebně strávil přes třicet hodin, z toho sedmnáct u série výslechů. Zprvu byly zdvořilé a mírné. Pak ale detektivové dostali od kriminalistických techniků zprávy, které si vyložili jako důkazy o vraždě.

Od té chvíle podle televize policisté usilovali jen o přiznání. Délkou a intenzitou výslechů přitom měli porušit všechna pravidla. „Když někomu tvrdíte, že zaplatí milion dolarů na náhradách, pokud vám neřekne, co se stalo, a pak ještě vyhrožujete, že mu utratíte psa, pokud se nedozná, to už není balancování na hraně zákona, to je skok daleko za ni,“ řekl pro CNN Jeff Noble, zkušený bývalý policista a expert na policejní proceduru najatý Perezovými právníky.

Finanční kompenzace a žaloba

Zoufalá slova lítosti a omluv zcela vyčerpaného Pereze policisté označili za doznání. Zhrouceného muže pak převzali do péče psychiatři. V té době už policie Pereze staršího našla. Předchozí dny byl na návštěvách u bratra a známého. Že je pohřešovaný, se dozvěděl od policie na letišti v Los Angeles, odkud měl odletět podívat se za dcerou na sever Kalifornie.

Rok po událostech podal Perez mladší na policii civilní žalobu. Ta letos skočila finančním vyrovnáním, město vyplatilo 900 tisíc dolarů. Stále ale i ve vyjádření pro CNN popírá jakékoliv policejní pochybení či porušení zákonů. Soudkyně Dolly Geeová, která případ projednávala, policii ovšem kritizovala. Perez byl zranitelná osoba. „Policisté Pereze během sedmnácti hodin výslechů nadávkami a nátlakem donutili k falešném doznání. Dopustili se toho při plném vědomí jeho narušeného duševního i tělesného stavu a toho, že potřebuje svoje léky,“ napsala soudkyně.

