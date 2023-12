Studenti prestižního Harvardu se budou v jarním semestru učit o písních třiatřicetileté zpěvačky Taylor Swiftové. Informace o kurzu věnovaném tvorbě několikanásobné držitelky Grammy zveřejnila univerzita před několika dny. Podle tvůrkyně osnovy kontroverze budícího předmětu nazvaného Taylor Swift a její svět písně zpěvačky zásadně ovlivňují popkulturu.

Hvězda NFL Travis Kelce po boku své přítelkyně a slavné zpěvačky Taylor Swift | Foto: Profimedia

Přestože má Taylor Swiftová jen 33 let, už prodala přes 200 milionů alb, na kontě má dvanáct cen Grammy a stojí na vrcholu téměř všech žebříčků týkajících se hudebnic, včetně seznamu těch nejbohatších a nejposlouchanějších. Její fanoušci si říkají Swifties, a jsou svému idolu skutečně oddáni. Když oznámí koncertní turné, lístky se vyprodají do pár minut.

Jak je to na české hudební scéně? Kdo vyhrál Českého slavíka?

Český slavík 2023: Zpěvačkou roku je Farna, zpěvákem Ztracený, kapelou Kabát

Američanka Taylor Swiftová je jednou z největších současných hudebních hvězd. Nyní se ale její jméno a tvorba začaly skloňovat v souvislosti, která mnohé zaskočila - a vyvolala kontroverze.

Životu a dílu Swiftové se totiž bude věnovat celý předmět, který si mohou v jarním semestru zapsat studenti prestižního Harvardu. A není to jediná americká univerzita, která nyní chce o zpěvačce vyučovat.

Nejposlouchanější skladba Taylor Swiftové na Youtube:

Zdroj: Youtube

Taylor Swiftová a její svět

Harvard na jaře 2024 nabídne kurz s názvem Taylor Swiftová a její svět. Vyučovat jej bude profesorka anglické literatury Stephanie Burtová, která je sama jednou ze Swifties. „Zatím se zapsalo 300 studentů,“ píšou The New York Times.

Podle slov Burtové pro tento list budou studenti muset v kurzu napsat několik esejí, a písně Swiftové budou stavět do kontrastu s literárními díly anglojazyčné literatury. Kritikům zároveň vzkázala, že ve chvíli vzniku byly i Shakespearovy sonety považovány za málo prestižní a bezcenný druh moderního umění.

Pro další média Burtová prohlásila, že písně Swiftové mají celospolečenský rozměr a její tvorba ovlivňuje vývoj popkultury. „Studenty v kurzu provede 10 původními studiovými alby Swiftové, aby mohli prozkoumat kulturu fanoušků a celebrit. A zvážit bílé, jižní, transatlantické a queer podtexty její hudby,“ doplňuje web Best Colleges.

Slovem roku 2023 je rizz. Víte, co znamená?

Víte, co znamená? Generace Z ano. Slovem roku 2023 je rizz

Kritici na sociálních sítích uvádějí, že je předmět výsměchem.

„V dnešních New York Times jsem viděl dva články. Jeden měl titulek: Učím humanitní předměty a stále nevím, jaká je jejich hodnota. A druhý: Profesorka z Harvardu se připravuje na výuku nového předmětu o Taylor Swiftové. Ponechávám to bez dalšího komentáře,“ napsal pod příspěvek Burtové na síti X třeba uživatel Jacob Gros.

Zdroj: Youtube

Školy bere útokem

Harvard není jedinou americkou univerzitou, kde se studenti budou učit o Swiftové. Výuku o ní plánují také třeba New York University či University of Texas v Austinu. „Stanford se v názvu kurzu plánovaného na příští rok a pojmenovaném All Too Well (Ten Week Version) odvolal na její píseň All Too Well (Ten Minute Version), Arizona State University nabízí studium tvorby Swiftové z psychologického hlediska. V příštím roce plánuje univerzita v Berkeley předmět Umění a podnikání: Verze Taylor a Floridská univerzita bude učit o tom, jaké příběhy ve svých písních Swiftová vypráví,“ doplňuje web The New York Times.