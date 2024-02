Amerika šílí z Taylor Swiftové. Zpěvačka má za sebou extrémně úspěšnou koncertní šňůru, o které vznikl i film. Fanoušci ji následují na každém kroku. Někteří se ale nyní obávají, že by Swiftová mohla ovlivnit prezidentské volby, které se budou v Americe konat na konci roku.

V poslední době jsou na internetu bují diskuse o tom, zda by raketová podpora popové hvězdy Taylor Swiftové, stojící za hity Shake It Off či Blank Space, mohla rozhodnout o příštím americkém prezidentovi. Výsledky voleb před čtyřmi lety nasvědčují tomu, že by tato teorie nemusela být odtržena od reality.

Může Taylor Swiftová ovlivnit prezidentské volby?

O citelném vlivu zpěvačky svědčí i výsledky průzkumu, který pro portál Newsweek zpracovala společnost Redfield & Wilton Strategies. Osmnáct procent oslovených voličů uvedlo, že budou pravděpodobně hlasovat pro kandidáta podporovaného známou zpěvačkou, přičemž čtyřicet pět procent respondentů se označuje za její fanoušky a 54 procent ne. „Ovlivnila populární kulturu, sport a ekonomiku regionů USA. Tak proč ne politiku a volby,“ uvedl komunikační konzultant James Haggerty.

Politický vliv

Taylor Swiftová má zároveň podle průzkumu vliv hlavně na mladé lidi, do věku 35 let. Právě tito voliči přitom budou hrát v následujících volbách důležitou roli.

Na vliv zpěvačky poukazuje i událost z loňského podzimu. V září zveřejnila příspěvek na sociálních sítích, kde svých 278 milionů fanoušků poprosila, ať volí. Na stránce Vote.org se následně v návaznosti na její výzvu zaregistrovalo rekordních třicet tisíc lidí.

List The Guardian doplňuje, že se zpěvačka v začátcích kariéry vyhýbala diskusím o politice. V roce 2018 se to ale změnilo. Tehdy veřejně podpořila demokratické kandidáty v Tennessee. O dva roky později se jasně vyjádřila, že podporuje Joe Bidena a předpokládá se, že mu to dopomohlo k vítězství. Mladší voliči v daném roce volili demokraty. Kvůli Bidenově strategii ve válce mezi Izraelem a Hamásem se však nyní stále více mladých přiklání na stranu Trumpa.

Odborníci podle portálu USA Today předpokládají, že tento rok bude volit v prezidentských volbách stejně velké množství mladých lidí, jako před čtyřmi lety. Swiftová zatím zůstává vůči kandidátům neutrální a Bidenovo znovuzvolení doposud nepodpořila.

V Americe je možné všechno

Odborník Haggerty poznamenal, že média a sociální sítě jsou hlavním organizačním rámcem života mnoha Američanů. A v takovém světě hlasy celebrit skutečně rezonují - tím pádem se zvětšila i jejich moc ovlivnit hlasy ve volbách. „Ve světě, kde se hvězda reality show může stát prezidentem, to dává dokonalý smysl,“ poznamenal s odkazem na Donalda Trumpa, jenž se téměř deset let podílel na produkci pořadu The Apprentice.

Expert z University of Western Ontario Keir Keightly uvedl, že za vlivem Taylor Swiftové může stát ještě větší hnutí, které ji přesahuje. „Je to vlna feminismu. Myšlenky mladých dívek budou mít ve volbách v příštích dvaceti letech velmi silnou pozici,“ konstatoval.

Celebrity ovlivnily veřejnost svým politickým názorem již v minulosti. Příkladem je otevřená podpora Baracka Obamy v roce 2008 ze strany moderátorky Oprah Winfreyové, jež mu podle statistik přinesla přes milion hlasů.

Politické reakce

Na vliv Taylor Swiftové a možnou ovlivnitelnost ve volbách už reagovali i zástupci konzervativní skupiny voličů. Moderátor FOX News Jesse Watters například veřejně spekuloval, že zpěvačku využívají představitelé Pentagonu pro psychologickou operaci, jejímž cílem je ovlivnit veřejnost, aby hlasovala určitým způsobem.

Vliv umělkyně kvitoval i bývalý zvláštní agent FBI Stuart Kaplan. „Má tolik příznivců, že může voliče potenciálně ovlivnit,“ usoudil.

K situaci se vyjádřil rovněž místopředseda Evropské komise Margaritis Schinas, jenž zpěvačku vyzval, aby mladé lidi povzbudila k účasti na nadcházejících volbách do Evropské unie.

Super Bowl pod taktovkou Swiftové

Podle některých Swiftová ovlivnila také svět ve Spojených státech extrémně populárního amerického fotbalu. Před několika měsíci totiž začala chodit s hráčem týmu Kansas City Chiefs Travisem Kelcem. Když se začala objevovat na stadionech, kde svému příteli fandila, množily se zprávy, že sledovanost zápasů a podpora Kansas City Chiefs výrazně stoupla.

Nyní ale celá věc zaznamenala další zvrat. „Milostný příběh hudební superstar a fotbalového hráče se poté, co tým Kansas City Chiefs postoupil do Super Bowlu (finálový zápas, kterým vrcholí play-off severoamerické National Football League v americkém fotbalu, pozn. red.), stal námětem konspiračních teorií. Na sociálních sítích se objevilo nesčetné množství nepodložených fám – jednou z nich je, že byl úspěch Chiefs zmanipulován,“ uvádí agentura AP.

Lekce na univerzitě i deepfake porno

Vzhledem k tomu, že Taylor Swiftová výrazně ovlivňuje současnou americkou popkulturní scénu, v příštích měsících se o ní začne učit na mnoha významných amerických univerzitách, včetně prestižního Harvardu.

Titulní strany zaplnil také skandál s jejími falešnými porno snímky, které se šířily na sociálních sítích. Pornografické fotografie vznikly pomocí nástrojů umělé inteligence. Sexuálně explicitní deepfakes získaly za devatenáct hodin na síti X přes 27 milionů zhlédnutí.