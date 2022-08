Čínská armáda dnes ráno zahájila vojenské cvičení včetně ostrých střeleb ve vodách a ve vzdušném prostoru obklopujícím Tchaj-wan. Cvičení bude pokračovat až do neděle do 6:00 SELČ. Zvýšená činnost čínské armády je reakcí na úterní návštěvu předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tchaj-wanu, který si Čína nárokuje.

Tchaj-pej odsoudila iracionální kroky Číny, která podle něj narušila regionální mír, uvedla agentura Reuters.

Podle interní tchajwanské bezpečnostní zprávy, kterou viděla agentura Reuters a potvrdil ji bezpečnostní zdroj, mířily rakety směrem ke cvičným zónám 2 a 3, které Čína dříve oznámila.

Podle analytiků je jedním ze scénářů, že se Čína chystá vypálit balistické rakety, které by dopadly velmi blízko tchajwanského pobřeží, uvedla BBC.

Pelosiová chce rozšířit s Tchaj-wanem parlamentní spolupráci, Čína ostře reaguje

To Čína udělala v roce 1996, kdy se napětí mezi Pekingem a Tchaj-pejí naposledy takto zhoršilo. Tentokrát jsou však vyznačené zóny vojenského cvičení mnohem blíže Tchaj-wanu.

Obavy vyvolává také skutečnost, že jedna ze zón se nachází východně od Tchaj-wanu v Tichém oceánu. Podle analytiků je tedy možné, že se Čína připravuje na přelet rakety nad Tchaj-wanem, aby střela mohla dopadnout až do vzdálenější zóny. To by bylo považováno za závažné narušení tchajwanského vzdušného prostoru.

Americké letadlo, které dokáže sledovat balistické střely za letu, odstartovalo podle BBC dnes z Japonska a míří k Tchaj-wanu. Podle amerického námořnictva se přesouvá do oblasti, který zahrnuje vody jihovýchodně od Tchaj-wanu, také letadlová loď Ronald Reagan. "USS Ronald Reagan a její úderná skupina jsou na cestě ve Filipínském moři a pokračují v běžných, plánovaných operacích v rámci rutinní hlídky na podporu svobodného a otevřeného Indo-Pacifiku," uvedl dnes mluvčí námořnictva.