"Přimějeme ho zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus," řekl čínský ministr zahraničí Wang I, který je na návštěvě Německa. Dodal, že zpochybňování zásady jedné Číny znamená "znepřátelit si 1,4 miliardy Číňanů" a že čínská vláda a lid nebudou tolerovat takovou "otevřenou provokaci" předsedy českého Senátu a protičínských sil, které stojí za ním. Vystrčil považuje vyjádření za zásah do vnitřních záležitostí ČR.

"Nechtěl jsem čekat až se vrátím ze Slovinska, proto si čínského velvyslance předvolal náměstek Tlapa. Vyjádření pana ministra Wanga jsou za hranou, taková silná slova do vztahů dvou suverénních zemí nepatří. Požadoval jsem jejich vysvětlení a vyzval čínskou stranu k věcné, praktické spolupráci bez emocí, které do diplomacie nepatří," uvedl na twitteru ministr Petříček, který je společně s premiérem Andrejem Babišem (ANO) v Bledu na strategickém fóru.

"Česko-čínské vztahy by se podle ministerstva zahraničních věcí měly do budoucna soustředit na pozitivní a praktickou agendu," dodalo ministerstvo na webu.

Prohlášení čínského ministra zahraničí dnes odsoudili zástupci českých opozičních stran jako nepřijatelné. Podle místopředsedy a šéfa poslanců KDU-ČSL Jana Bartoška je nutné čínského velvyslance v ČR i odvolat.

Vystrčil společně s asi 90člennou delegací, kterou tvoří politici, podnikatelé, zástupci vědeckých i kulturních institucí či novináři, zůstane na Tchaj-wanu do pátku. Na nedělní večeři s tchajwanským ministrem zahraničí Vystrčil cestu označil za historickou návštěvu. Předseda Senátu má během návštěvy v plánu schůzky s předními tchajwanskými politiky. Proti návštěvě Čína několikrát ostře protestovala. Postavili se proti ní dříve také například český prezident Miloš Zeman nebo Babiš.

Babiš: Čínské vyjádření o Vystrčilovi je nemístné a nepatřičné

Komentář čínského ministra zahraničí, že předseda českého senátu Miloš Vystrčil (ODS) zaplatí vysokou cenu za svou oficiální cestu na Tchaj-wan, byl nemístný a nepatřičný. Novinářům to po své dnešní účasti na Bledském strategickém fóru ve Slovinsku řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Záležitost se bude řešit po služební lince, odkázal na dnešní předvolání čínského velvyslance Čang Ťien-mina na ministerstvo zahraničí.

Babiš řekl, že o záležitosti mluvil s ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem (ČSSD), který ho do Slovinska doprovázel. "Ten komentář je nemístný a nepatřičný a ministr slíbil, že to bude po úřední lince řešit. Pověří úředníky, aby panu velvyslanci vysvětlili, že jsme suverénní země," uvedl Babiš ke schůzce velvyslance s náměstkem Martinem Tlapou, která se uskutečnila dnes po poledni.

Tlapa si čínského velvyslance Čang Ťien-mina předvolal dnes na Petříčkův pokyn. Podle Černínského paláce vyjádřil se slovy šéfa čínské diplomacie zásadní nesouhlas. Prohlášení, že Vystrčil zaplatí vysokou cenu za to, že oficiální cestou na Tchaj-wan porušil princip jedné Číny, označil Tlapa za nevhodné a neodpovídající standardům diplomatické komunikace mezi dvěma suverénními zeměmi.

Petříček ve vyjádření zveřejněném na twitteru uvedl, že ČR nemohla čekat a reakce musela přijít hned dnes. Slova čínského ministra podle něj nebyla rozhodně diplomatická. "Jsou za hranou a mezi dvěma suverénními státy bychom se měli bavit jinak," řekl Petříček. Tlapa podle něj velvyslance vyzval, aby se ČR a Čína zaměřily na věcnou diskusi a praktickou spolupráci. "Emoce by měly jít stranou," řekl.

Petříček uvedl, že Čang Ťien-min na schůzce vysvětlil čínskou pozici tak, že otázka územní celistvosti je pro zemi citlivou záležitosti. "Věříme, že čínská strana bude vnímat, že v demokratickém systému ČR jsou jasně rozdělené kompetence mezi vládu, která je garantem zahraniční politiky, a Parlament," dodal Petříček. Česko nemění svou pozici ohledně přístupu k celistvosti čínského území, dodal.

S Tchaj-wanem, který Čína považuje za svou vzbouřenou provincii, chce Česko podle Petříčka spolupracovat v ekonomické oblasti či vědě a výzkumu. "Věříme, že toto bude čínská strana brát v potaz," dodal.

Podle sinologa Martina Hály měl Wang svým turné po Evropě "žehlit renomé" Číny pošramocené "právě takovými projevy diplomacie vlčích válečníků". Poznamenal, že ke stejnému projevu se nakonec uchýlil v případě Vystrčilovy cesty i on sám. "Urážky a výhrůžky na adresu suverénních států okamžitě anulují jeho snahu předvést Peking v Evropě v lepším světle," sdělil ČTK ředitel projektu Sinopsis.

