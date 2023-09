Na úterním zasedání mexického Kongresu všechny šokoval kontroverzní novinář a ufolog Jaime Maussan. Pod přísahou ukázal dvě těla údajných mimozemšťanů, o nichž navíc tvrdil, že jsou stará více než tisíc let. Tvorové pocházející z vesmíru mají mimořádně dlouhé lebky, tři prsty a lehké kosti.

Mexický ufolog ukázal světu údajná mimozemská těla. Ilustrační obrázek | Foto: Shutterstock

Mnohým připomínají postavu E.T. ze známého oscarového filmu Stevena Spielberga. Malé mumifikované vzorky se zvláštními rysy podle ufologa nejsou součástí pozemské evoluce. Třetina jejich DNA zůstává dokonce podle mexických médií dosud neznámá.

Ještě předtím, než americkým úředníkům a členům mexické vlády samozvaný odborník ukázal těla domnělých mimozemšťanů ve vitrínách, podle listu The Independent jim pustil několik videí zachycujících „neidentifikovatelné létající objekty (UFO) a jiné neznámé anomální jevy“. Poté sdělil, že těla údajně našel roce 2017 v dolech v Peru. „Jsou to nelidské bytosti. Nejsme v tomto obrovském vesmíru sami, měli bychom tuto realitu přijmout,“ uvedl.

Později pozůstatky zkoumali vědci z Mexické národní autonomní univerzity, kteří díky technice radiokarbonového datování dokázali analyzovat jejich DNA. Po srovnání s jinými vzorky došli k překvapivému závěru. Více než 30 procent vzorku vůbec neznali. Analýzy rovněž odhalily, že se jejich stáří pohybuje mezi 700 a 1 800 lety.

Je to mimozemšťan? Chilská mumie s protáhlou hlavou byla léta děsivou záhadou

Ufolog ukázal i rentgenové snímky mimozemských těl a uvedl, že v sobě měly vajíčka. Kromě toho se v nich také nacházely implantáty z velmi vzácných kovů, jako je osmium. Ředitel Scientific Institute for Health of the Mexican Navy José de Jesús Zalce Benítez podle portálu Forbes poté prezentoval skeny těl a tvrdil, že nemají zuby, mají velké mozky, zatahovací krky a oči schopné „stereoskopického“ vidění.

Pochybná minulost

Tvrzení ufologa zatím nebyla prokázána. Věrohodnost údajně mimozemských těl rovněž narušuje jeho minulost. Maussan je totiž spojován s objevy, jejichž pravost vědci už vyvrátili. Jedná se například o pět „mimozemských“ mumií nalezených v Peru před šesti lety, o nichž se nakonec zjistilo, že se jedná o pozůstatky dávno zemřelých dětí.

Mexický ufolog představil těla mimozemšťanů:

Zdroj: Youtube

Na pochybnou minulost samozvaného ufologa upozornil i vesmírný historik a profesor vědecké komunikace Jordan Bimm. „Bohužel tento pravděpodobný kousek pseudovědeckého divadla zastínil dva velmi skutečné a vzrušující příběhy z hledání života ve vesmíru,“ citoval vědce portál CBS News. Mluvil o novém objevu teleskopu Jamese Webba od NASA, který odhalil v atmosféře vzdálené exoplanety chemický prvek naznačující život.

Mimozemské lodě ohrožují bezpečnost

Během úterního briefingu v Legislativním paláci San Lazaro v Mexico City hovořil o UFO i další svědek pod přísahou. Mexický pilot a dispečer letového provozu s téměř padesátiletou praxí Enrique Kolbeck Vergara popsal čtyři nevysvětlitelné zkušenosti s neznámými létajícími předměty. Některé z UFO měly zjistit hlídky mexického letectva s pokročilými přístroji.

„Už to nejsou mýty ani legendy. Mimozemské lodě ohrožují bezpečnost vzdušného prostoru s mnohem lepšími technologiemi odlišnými od těch našich,“ vylíčil zkušený pilot. Dodal, že se jen tak objevují a mizí, přičemž porušují zákony a předpisy.

Něco tam nahoře je. Američané čekají na UFO, zahájili vyšetřování

Na konferenci byl přítomný i výkonný ředitel Americans for Safe Aerospace Ryan Graves s více než desetiletou kariérou v americkém námořnictvu, jenž v červenci tohoto roku v americkému Kongresu hovořil o hrozbě, kterou představují neidentifikovatelné letecké jevy pro národní bezpečnost. Kromě toho osočil vládu, že vědomě udržuje veřejnost v nevědomosti o mimozemském životě. V Kongresu rovněž zaznělo, že americká vláda má uchovávat „nelidské“ biologické látky z míst ztroskotání UFO.