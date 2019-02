Na videu televize Bainderantes je vidět okamžik, kdy se minulý týden ve městě Brumadinho odpadní nádrž protrhla a bahno s vodou zaplavilo rozsáhlé území. Podle agentury DPA zaplavil kal z nádrže plochu asi 290 hektarů.

Záchranné práce na místě stále pokračují. Naděje na nalezení někoho živého je však mizivá. Posledního živého z bahna totiž vytáhli záchranáři minulý týden v sobotu.

Firma Vale se za neštěstí omluvila, přičemž rodinám obětí a pohřešovaných nabídla 100 tisíc realů (zhruba 610 tisíc korun). Co je příčinou této tragédie, však zatím není jasné. Vale totiž pochybení odmítá. Prý dodržovala všechny předpisy, přičemž kontrola německé firmy TÜV Süd loni v září zjistila, že nádrž je stabilní.

Brazilský deník Folha de S.Paulo ale v pátek zveřejnil interní studii, podle které těžařská společnost Vale již v loňském roce věděla, že oblasti v okolí města Brumadinho jsou v nebezpečí, protože se jedna z přehrad v tamních železných dolech může protrhnout.

„Studie předpokládala, že pracovníky dolu upozorní na blížící se nebezpečí sirény. Z vyjádření společnosti však vyplynulo, že k vyhlášení poplachu nedošlo, protože proud z protržené přehrady sirény zničil ještě předtím, než se vůbec stihly rozeznít a dvojice pracovníků, kteří byli za vyhlášení pohotovosti zodpovědní, při neštěstí zahynula,“ píše podle agentury Reuters list. Firma Vale s k tomuto tvrzení dosud nevyjádřila.

10 fire department and police helicopters released flower petals on an iron ore mining complex in Brumadinho, Brazil, paying homage to the 110 victims killed and 238 who are still missing a week after the dam collapse disaster. pic.twitter.com/Aa2jfIv3gj