Dala syna na hlídání ke kamarádům, o týden později našli jeho mrtvé tělo

Policie okamžitě začala pátrat v okolí Blue Mountains, kde rodina bydlela. Zmizení dívky nakonec zažehlo masivní pětidenní pátrací akci v husté australské buši, do které se zapojily desítky policistů, záchranářů, hasičů i dobrovolníků. Ani ta však nepřinesla žádný úspěch.

Zbytky těla našli v barelu

Do případu se proto koncem týdne zapojili i kriminalisté. Zatímco všichni prohledávali okolí Blue Mountains, detektivové z oddělení vražd se snažili najít vodítka z kamerových záznamů a GPS lokací lidí v okolí pohřešované dívky. To, co zjistili z GPS otčíma dítěte, naplnilo nejhorší obavy všech.

Kriminalistům se s pomocí řady vodítek podařilo dostat k místu u řeky Colo. Právě tam, v barelu schovaném v buši, nalezli ostatky dětského těla.

Ty našli asi hodinu cesty od domu Muttenové, na soukromém pozemku u řeky. I když mají identitu těla policisté teprve formálně potvrdit, věří, že skutečně našli Charlise. „Pozůstatky patří devítiletému dítěti,“ oznámila komisařka Karen Webbová.

9 year old Charlise Mutten is missing from a Mt Wilson property in the Blue Mountains, Australia. Police not being told when or how she went missing. She was reported missing 3 days ago. #CharliseMutten #MissingChild #Australia #BlueMountains #MtWilson #MissingPersons pic.twitter.com/euDkqO6HZT — Fresha Vocado (@Fresha_Vocado_) January 16, 2022

Kriminalisté už v té době podezřívali snoubence dívčiny matky Justina Steina. Na stopu je přivedla zejména nekonzistentnost jeho výpovědí o tom, co se dělo před zmizením Charlise. Nepomáhaly mu ani podezřelé přesuny, které odhalilo GPS v jeho mobilu. „Jeho pohyby jen eskalovaly naše podezření. Zjistili jsme, že Stein nakoupil několik dvacetikilových pytlů písku a také palivo do lodě,“ dodal Hudson.

Nakoupil sto kilo písku

Zástupce komisaře vylíčil, že písku nakonec obviněný nakoupil téměř sto kilo. Kromě toho se také pohyboval na několika podezřelých místech, včetně rampy Windsor, kde chtěl zřejmě odplout s připravenou lodí. Ta ovšem nefungovala a Stein poté zamířil na svou poslední lokaci, k řece Colo, kde později kriminalisté našli ostatky dítěte.

Masakr v karavanu: Vrah zabil rodiče, dítě chtěl umlátit. Teď případ znovu ožívá

Policie nakonec jednatřicetiletého Steina zatkla v úterý večer v jeho bytě v Sydney a obvinila ho z vraždy nevlastní dcery. Už den po svém zatčení muž stanul poprvé před soudem, který formálně odmítl možnost kauce. K dalšímu jednání půjde znovu 18. března. „Jsme si jisti tím, že obviněný je zodpovědný za vraždu a za to, že dívku nejprve umístil do barelu a ten pak zlikvidoval v buši,“ sdělil zástupce komisaře David Hudson.

Steinův právník soudu sdělil, že má jeho klient dlouhotrvající psychické problémy a bere kvůli nim už několik let léky.

Nadějná mladá spisovatelka

Smrt devítileté dívky otřásla australskou veřejností. Charlise chodila na základní školu Tweed Heads, kam se s ní ve čtvrtek přišly rozloučit stovky lidí. Spolužáci ji znali jako veselou, chytrou a energickou dívku, která jen pár dní před odletem za matkou vyhrála literární cenu.

Hundreds of people have gathered in front of the Tweed Heads school where Charlise Mutten had attended, to pay their respects at a candlelit vigil. @7NewsBrisbane @7NewsSydney @7NewsGoldCoast pic.twitter.com/k2QKbhR0V2 — Carly Madsen (@Carly_Madsen) January 19, 2022

„Stále existuje mnoho aspektů vyšetřování, které musíme projít, abychom přesně určili, co se stalo od chvíle, kdy byla dívka nahlášena jako pohřešovaná, až do noci, kdy jsme nalezli její ostatky,“ sdělila komisařka Webbová. Australská stanice Nine News sdělila, že podle soudních dokumentů policisté věří, že Stein dívku zabil den nebo dva předtím, než matka nahlásila na policii její zmizení.

Děsivý případ znovu ožívá. Student zmizel před 46 lety, teď voda vydala jeho vůz

Barel s pozůstatky těla odvezli policisté do márnice v Sydney, kde budou lékaři zjišťovat příčinu smrti. „Dokud neprovedou pitvu, nemůžeme si být jistí, co přesně se stalo,“ sdělil Hudson.

This is the scumbag that murdered a child death penalty no less ?

”A man has been charged with the murder of nine-year-old Charlise Mutten, whose body was found in a barrel yesterday five days after she was last seen in the Blue Mountains.” pic.twitter.com/iufyhInTaN — coolhandluke (@Glenn02936110) January 19, 2022

Zástupce komisaře také sdělil, že Stein ve čtvrtek několikrát volal dívčině matce, tedy v ten samý den, kdy nahlásili její zmizení. „Proběhlo mezi nimi několik hovorů, kde řešili koupi několika dvacetikilových pytlů s pískem v železářství a dále tankování člunu, se kterým chtěl obviněný odjet ze Sydney,“ dodal.

Policie zatím neměla příležitost vyzpovídat dívčinu matku. Muttenová se po nahlášení zmizení dcery zhroutila a doposud je v nemocnici v péči lékařů. „Zatím bylo složité se k ní přiblížit a kontaktovat ji, ale doufáme, že nás k ní lékaři v určité fázi pustí a promluvíme s ní,“ řekl Hudson.

Tohle není konec

Biologický otec dívky je z její smrti zdrcený. „Tohle není konec tvého příběhu,“ sdělil ve středu ve vyjádření a slíbil jejímu posmrtnému já, že pro ni získá veškeré odpovědi. Vyšetřování nálezem těla nekončí a místo činu ještě důkladně prohledávají více než dvě stovky policistů. „Při tomto pátrání nenecháme kámen na kameni,“ přislíbil Hudson.

Thank you to all responders for the incredible efforts in the search and investigation for #CharliseMutten in #NSW

Please keep her poor grandma and family in your thoughts and prayers too. pic.twitter.com/kHg4VA07Gc — Whitney Sich (@WhitSich) January 18, 2022

Incident okomentoval i místopředseda australské vlády a policejní ministr Paul Toole, podle kterého je výsledek pátrání srdcervoucí. Ve svém projevu poděkoval všem, kdo se zúčastnili hledání. „Jsem vděčný všem za vaši snahu. Nikdo z vás se nevzdal a lidé po celé zemi do poslední chvíle doufali, že vše dobře dopadne. Tohle bohužel není to, co jsme chtěli slyšet. Tohle je příšerné a šokující,“ dodal.