Dlouholetý spor je téměř u konce. Makedonie se s Řeckem dohodla na změně názvu

Makedonie a Řecko se po 27 letech shodly na vyřešení dlouholetého sporu o název Bývalé jugoslávské republiky Makedonie. Novým názvem státu by měla být Severní Makedonie. Dohodu však musí ještě schválit parlamenty obou zemí. Informoval o tom server BBC.

Po letech protestů a zdánlivě nekonečné diplomacie se zástupci obou zemí shodli na oficiálním názvu Republika Severní Makedonie (Republic of North Macedonia) nebo Severna Makedonija v makedonštině.

Předseda řecké vlády Alexis Tsipras podle Reuters už o dohodě informoval prezidenta Prokopise Pavlopulose. Výsledek dlouhého vyjednávání se svým makedonským partnerem Zoranem Zaevem sdělil veřejnosti v úterý večer.

„Máme dohodu. Máme historické řešení po více než 25 letech. Naše dohoda zahrnuje název Republika Severní Makedonie pro univerzální použití,“ oznámil předseda makedonské vlády.

Oficiálním jazykem bude makedonština a obyvatelé Makedonci (občané Republiky Severní Makedonie).

Neshody mezi Řeckem a Makedonií panují od roku 1991, kdy Skopje vyhlásilo nezávislost pod názvem Makedonská republika. Řecká vláda tento krok totiž považuje za zásah do svého kulturně-historického dědictví a skrytý územní nárok na stejnojmennou severořeckou provincii. Dlouhotrvající rozpor maří makedonské šance na vstup do Evropské unie a do NATO, protože Řecko by tento krok vetovalo.

Kvůli řeckým námitkám se také musela Makedonie v roce 1993 připojit k Organizaci spojených národů pod složitým a nepraktickým jménem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia, zkráceně FYROM). Desítky zemí, mezi nimi i Spojené státy a Rusko, nicméně oficiálně uznaly název "Makedonie".

Média v poslední době spekulovala, že nový název bude Severní, Horní nebo Nová Makedonie.