Španělské úřady nařídily karanténu pro zhruba tisícovku hostů hotelu na ostrově Tenerife, kde byla potvrzena nákaza koronavirem u italského turisty. Informoval o tom dnes server listu El País. V pondělí test definitivně potvrdil nemoc u 69letého italského lékaře z Lombardie, který je na Kanárských ostrovech na dovolené. V karanténě nyní budou i další hosté hotelu Hotel H10 Costa Adeje Palace v letovisku Adeje na jihu ostrova. Nachází se mezi nimi i šest Čechů. Ministerstvo zahraničí je s Čechy na Tenerife v kontaktu.

Hotel Costa Adeje Palace na španělském ostrově Tenerife - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Vedení hotelu na žádost úřadů umístilo do karantény všechny své hosty. Turisté nesmějí opouštět areál, nikdo zvenčí se do něj bez potřebného povolení nedostane. Hotel střeží policie a rekreanti dostali doporučení, aby se co nejvíce drželi ve svých pokojích a telefonicky informovali recepci v případě, že u sebe zaznamenají příznaky nemoci, uvedl server local.es.