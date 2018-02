Pašeračce Tereze H. prodloužili v Pákistánu vazbu o dalších devět dnů

ODS chce po začátku nejbližší schůze Sněmovny s dalšími nevládními stranami jednat o usnesení, kterým by poslanci vymezili, co by neměla dělat vláda v demisi. Novinářům to dnes řekl předseda občanských demokratů Petr Fiala. Jde podle něj o reakci na to, že premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) dostal na jednání o dalším kabinetu od prezidenta Miloše Zemana neurčitě dlouhou dobu. Oba politici tím buď nerozumějí, nebo nechtějí rozumět duchu ústavy, uvedl.