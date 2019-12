Úterní střelba v ostravské nemocnici otřásla Českem. Nešlo však bohužel o událost, kterou by současný svět neznal. Přinášíme přehled některých nejznámějších útoků v nemocničních zařízeních, k nimž došlo v posledních 30 letech na západ i na východ od našich hranic.

Situace po střelbě 10. prosince 2019 ve fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Podle případové studie nezávislého mezinárodního think tanku International Institute for Counter Terrorism z října 2013 bylo od roku 1981 do roku 2013 spácháno po celém světě přibližně 100 teroristických útoků ve 43 nemocnicích. Při útocích bylo zabito přibližně 775 lidí a dalších 1217 bylo zraněno.