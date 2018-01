Teroristé chtěli odpálit Sochu Svobody. Doufali, že se zřítí čelem k zemi

Americký časopis Newsweek přinesl v úterý podrobnosti k případu z roku 2015, kdy byli dopadeni dva džihádisté plánující ve jménu Islámského státu útoky na Sochu Svobody a náměstí Time Square v New Yorku.

Jedenadvacetiletý Munther Omar Saleh a o rok starší Fareed Mumuni chtěli symbol americké demokracie vyhodit do povětří trhavinou. Akci připravovali na únor loňského roku.

V roce 2015 však byli zadrženi, když se pokoušeli ujet FBI v neoznačeném voze. Vzápětí nato se ke zvažovaným činům přiznali.

Muži plánovali bombové útoky nejen na Sochu Svobody, ale i jiná místa v New Yorku, kde oba žili. Své skutky chtěli provést ve jménu Islámského státu.

„Mohli bychom udeřit na Time Square. Kdybychom pro svou věc získali další bratry, dalo by se zaútočit na více místech najednou,“ stojí v zápiscích Saleha, jemuž za osnování teroristických akcí hrozí až 56 let vězení. Proces s atentátníky by měl začít 8. února.

„Uvažoval jsem tak, že Socha Svobody má v zadní části dole velmi zranitelný prostor,“ cituje ze Salehových poznámek magazín Newsweek. „Pokud by se mi tam podařilo správně umístit a odpálit několik tlakových hrnců, mohla by se celá socha zřítit čelem k zemi.“

New York se měl stát cílem teroristů i v květnu 2016. FBI však buňku džihádistů, která chtěla zopakovat 11. září, včas zlikvidovala.