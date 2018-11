Teroristické skupiny v Gaze slaví. Libermanovo odstoupení označily za vítězství

Příměří mělo ukončit dva dny izraelských útoků na Gazu, na které palestinské frakce reagovaly vystřelením stovek raket na palestinské území. Během nejhorší vlny násilí za poslední dva roky bylo zabito nejméně patnáct palestinců a dva Izraelci.

Mluvčí Hamásu Samí abú Zuhrí označil Libermanovu rezignaci jako „přiznání porážky a znamení, že Izrael není schopen čelit palestinskému odporu." Lebermanovo odstoupení Hamás prezentuje jako své „politické vítězství v Gaze, kterým se podařilo spustit politické zemětřesení v Izraeli.“

Islámský džihád, druhá nejsilnější teroristická skupina v pásmu Gazy, ve svém prohlášení uvedl, že Liberman nebyl schopný stát tváří v tvář „vytrvalosti a trpělivosti Gazy“.

Mluvčí brigád Izz ad-Dína al-Kassáma, ozbrojeného křídla Hamásu, se podle listu The Jerusalem Post pochlubil, že palestinské teroristické skupiny jsou schopné „připravit o budoucnost“ izraelské politiky a vojenské představitele. Libermanaova rezignace by měla posloužit jako „lekce pro ty, kteří chtějí vyzkoušet palestinský odpor“, dodal.

Israelis on the border are angry and protesting Tuesday's brokered ceasefire, but #Gaza militant groups are celebrating what they consider a moral triumph. @emilyarielrose has the story.



