Předzvěst 11. září. První zářez si Al-Káida připsala v Keni, zabila stovky lidí

Teroristický útok 11. září 2001 na cíle ve Spojených státech amerických nepřišel z čistého nebe. Aktivita islámských teroristů proti USA se stupňovala už v 90. letech. Poprvé ve velkém Al-Káida „uspěla“ přesně před 25 lety. Při útoku na americká velvyslanectví v Africe bomby zabily 224 lidí, další tisíce zranily a šokovaly svět.

