Celý svět minulý týden šokoval teroristický útok na návštěvníky koncertu v hale Crocus na předměstí Moskvy. Stát má za ním IS-K, odnož teroristické skupiny Islámský stát (IS), která má s Ruskem vleklé spory. Deník přináší odpovědi na hlavní otázky týkající se pravděpodobných pachatelů.

Jeden ze zadržených mužů obviněných z teroristického útoku na moskevské divadlo u soudu. | Foto: ČTK/AP Photo/Alexander Zemlianichenko

Počet obětí útoku stoupl na 143 . Bilance však nejspíše není konečná.

. Bilance však nejspíše není konečná. Střelba skupiny ozbrojenců si také vyžádala přes sto zraněných .

. Ruské úřady útok vyšetřují jako teroristický čin .

. Vyšetřovatelé již zadrželi jedenáct podezřelých .

. K zodpovědnosti za útok se na sociální síti přihlásila teroristická organizace Islámský stát .

. Ruská FSB tvrdí, že podezřelí měli kontakty na ukrajinské straně.

Páteční útok na koncert v hale nedaleko Moskvy je nejhorším teroristickým útokem na ruském území za poslední desítky let. Vyžádal si nejméně 143 mrtvých a přes stovku zraněných. Z dosavadních informací vyplývá, že za útokem nejspíše stojí odnož teroristické skupiny Islámský stát. Ruské úřady zatím zatkly ve spojitosti s ním jedenáct lidí, obviněni byli čtyři muži, kterým hrozí doživotní vězení.

Ruský prezident Vladimir Putin spojuje útok islamistů s Ukrajinou:

Islámský stát se k teroru v hale Crocus přihlásil, a k jeho odpovědnosti se přiklání i americké bezpečnostní složky. Nejpravděpodobněji útok spáchala odnož známá jako IS-K. Deník přináší odpovědi na hlavní otázky týkající se pravděpodobných pachatelů.

Brutální odnož Islámského státu

K útoku se přihlásila skupina Islámský stát, která však blíže neuvedla konkrétní odnož. Stále více důkazů ukazuje na to, že jsou útočníci součástí džihádistické skupiny IS-K (používá se rovněž zkratka ISIS-K).

Písmena IS-K znamenají v angličtině Islamic State-Khorasan, jde tedy o větev teroristické organizace, která působí v historické oblasti Chorásán, která bývala součástí islámského chalífátu. Konkrétně se rozprostírá v dnešním Afghánistánu, Íránu, Pákistánu a ve střední Asii.

Podívejte se, jak útok popsali přeživší:

Dva američtí představitelé podle portálu The Washington Post pod podmínkou anonymity potvrdili, že právě tato skupina v Rusku působí. Portál BBC doplňuje, že IS-K existuje již devět let, v posledních měsících se stala nejnebezpečnější odnoží Islámského státu s velkým dosahem. Předchází ji pověst extrémní brutality a krutosti.

Někteří ruští představitelé a ruská státní média mezitím dál naznačují, že za násilnostmi v hale Crocus stojí Ukrajina. Její zástupci to ale rázně popřeli, a stejně tak se pod podmínkou anonymity vyjádřil vysoce postavený americký úředník pro list The Washington Post - podle něj Spojené státy momentálně nenachází žádný důvod pochybovat, že útok skutečně spáchal Islámský stát, a Ukrajina s ním nemá nic společného.

Proč útočili zrovna na Moskvu?

Islámský stát zatím neupřesnil motiv stojící za smrtícím útokem. Rusko je ale podle některých odborníků pro IS-K známým nepřítelem. Protiteroristický analytik působící v New Yorku Colin Clarke uvedl, že se IS-K v posledních letech na Rusko upnula. Skupina podle něj obviňuje Kreml, že má na rukou muslimskou krev, přičemž odkazuje hlavně na intervence Moskvy v Afghánistánu, Čečensku a Sýrii.

Teroristé zaútočili na návštěvníky koncertní síně:

Důvodem k nenávisti IS-K vůči Rusku může být podle některých odborníků vliv Ruska v severokavkazském regionu, kde žije muslimská většina, včetně Čečenců.

Trnem v oku může být pro příslušníky Islámského státu také ruská podpora syrského prezidenta Bašára Asada během občanské války v Sýrii. Ruské letectvo tehdy bombardovalo pozice povstalců, přičemž zemřelo velké množství bojovníků Islámského státu.

Zdá se také, že islamisté Rusku nedokáží odpustit deset let brutální sovětské okupace Afghánistánu z let 1979 až 1989. „Rusko je dlouhodobě nepřítelem širokého islamistického hnutí, a to již od dob protisovětského boje v 80. letech 20. století,“ uvedl analytik z Centra pro strategická a mezinárodní studia Daniel Byman.

Záchranné práce na místě útoku skončily:

Mnoho džihádistů z Kavkazu a Střední Asie se později smísilo s dnešní IS-K, což zesílilo protiruské nálady v této odnoži Islámského státu.

Ruský prezident Vladimir Putin se rovněž v minulosti několikrát vyjádřil, že Islámský stát bere jako nepřítele a před sedmi lety vyhlásil nad teroristickou skupinou v Sýrii vítězství.

Odvěcí rivalové

Ruská zpravodajská služba FSB podle vyjádření ruských médií v tomto roce překazila už několik pokusů o teroristický útok ze strany Islámského státu.

Bojovníci IS na ruské cíle útočili již v minulých letech. Před dvěma lety například spáchali útok na ruské velvyslanectví v Kábulu, kde zabili několik lidí. V roce 2015 také stáli za explozí ruského letadla nad egyptským Sinajským poloostrovem, zahynulo 224 lidí. Propagandistická síť IS-K také již delší dobu líčí Rusko jako nepřítele muslimů a upozorňuje na to, že je nyní oslabeno válkou na Ukrajině a tím pádem se stává ideálním cílem.

Proč právě koncert v hale Crocus?

Teroristé si k útoku vybrali koncert ruské skupiny Picnic. Spekuluje se, že to mohlo být kvůli její domnělé loajalitě vůči ruskému státu. Koncertní síň Crocus je také podle portálu DW.com jednou z nejvýznamnějších ruských koncertních síní, kde v průběhu let vystoupili mezinárodně uznávaní interpreti.

Kdo jsou útočníci?

Podle ruské tiskové agentury Ria Novosti byli zatím z terorismu obviněni čtyři muži, jmenovitě Dalerjon Mirzoev, Saidakrami Rachabalizoda, Muhammadsobir Fayzov, a Shamsidin Fariduni. Tři z nich se k útoku již přiznali.

Všichni mají být občany Tádžikistánu, který sousedí s Afghánistánem a současně býval součástí Sovětského svazu. Podle odborníků na terorismus mnoho z obyvatel těchto oblastí sympatizuje s IS. „K Islámskému státu se přidaly tisíce Středoasiatů,“ vyjádřil se třeba bývalý důstojník CIA Douglas London.

Útočníci se objevili u soudu s četnými zraněními:

V neděli večer ruské bezpečnostní složky dopravily obviněné k soudu. Některá média upozornila na jejich ztýraný vzhled. Všichni měli viditelná zranění, hlavně podlitiny a monokly. Jeden z mužů také přišel se zavázaným uchem a druhý z obviněných seděl při výslechu na invalidním vozíku, přičemž zjevně sotva vnímal. Po sociálních sítích také koluje řada neoficiálních videí, na kterých je podle některých zachycena brutalita ruských vojáků proti teroristům.

Podle komentátorů BBC a Washington Post se zdá, že byli čtyři obvinění vystaveni mučení. Z hlediska mezinárodního práva by to mohl být problém, protože v takovém případě mohlo být jejich přiznání i vynucené.

Putin pohrozil odplatou za útok:

Jak uvádí analýza BBC, rychlé zatčení domnělých pachatelů útoku vyvolává teorie, podle nichž za útokem stojí samotné Rusko, a měl sloužit jako další akce k vyvolání odporu vůči Ukrajině, kterou ruští představitelé z teroru obvinili. Pro tyto teorie ale neexistují žádné podložené důkazy a i představitelé amerických zpravodajských služeb se vyjádřili, že za útokem skutečně stál Islámský stát.

Další útoky v Evropě

Příslušníci Islámského státu v minulosti zaútočili také v několika evropských městech. Příkladem je Brusel, kde Tunisan v minulém roce zastřelil dva švédské fotbalové fanoušky. Před činem muž zveřejnil video, v němž se hlásí k teroristické organizaci. V Paříži zase psychicky nemocný radikální islamista zabil německého turistu. Stejně jako předchozí muž i tento na sociálních sítích přísahal věrnost Islámskému státu. V Rakousku na konci roku 2023 zatkli v souvislosti s vyšetřováním plánů na provedení teroristických útoků v Německu, Rakousku i Španělsku tři osoby. Všechny pocházely z islamistických kruhů.