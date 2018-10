Teroristovi, který připravoval útoky na dvojčata, vyprší trest. Dožije v Maroku

Jeden z teroristů, který byl odsouzen za útoky na Světové obchodní centrum v New Yorku 11. září 2001, bude v listopadu propuštěn. Muži jménem Munír Mutasádik vyprší jeho 15letý trest, dnes byl německou policií deportován do Maroka. Do Německa, kde si trest odpykával, bude mít vstup zakázán.

Mutasádika dnes do Maroka převezl vrtulník německé policie. Informovala o tom stanice Deutsche Welle.

Prokázat Mutasádikovi vinu trvalo pět let. Odsouzen byl německým soudem za to, že byl společníkem lidí, kteří přímo zavinili únos letadla, na jehož palubě zemřelo 246 lidí a za členství v teroristické organizaci. Bývalou profesí pracovník v bance pomohl svým komplicům utajit místo jejich pobytu. Podepsal také závěť Mohammeda Atty.

Teroristé, kteří útoky připravovali, navštěvovali pravidelně mešitu v Hamburku. Chodil sem například Mohammed Atta, vůdce skupiny, který jedno z letadel sám pilotoval. Město nicméně před osmi lety mešitu zavřelo s tím, že je „centrem radikalizace“.

Mutasádik u soudu nepopřel, že se s únosci letadel přátelil. Vinu ale popíral. Tvrdil že o plánu nevěděl a neúčastnil se jej. Attovi prý prokazoval přízeň jakožto příteli. „Vůbec jsem netušil, že poletí do Ameriky,“ uvedl ohledně svých přátel v rozhovoru ze své cely před 10 lety.

Mutasádik do Německa přijel v 90. letech z Maroka kvůli studiu elektrotechniky, kterou jako 19letý začal posléze studovat na univerzitě v Hamburku. Mezi muslimskými spolužáky si našel přátele, kteří se drželi okolo lídra jejich party - Mohammeda Atty.

Nepopřel, že v květnu 2000 pobýval ve výcvikovém vojenském táboře Afghánistánu. „Jsem muslim a věřím, že každý muž by měl jít na vojnu, podobně jako tady,“ prohlásil s odkazem na základní vojenskou službu v Německu.

Když se o útocích dozvěděl, nemohl jim uvěřit. „Byl jsem v šoku, nevěřil jsem tomu. Jak se to mohlo stát? Bylo to nemožné,“ uvedl o své reakci. „Byl jsem znovu v šoku, když jsem viděl v televizi fotky mých přátel,“ dodal. „Nerozuměl jsem tomu, nevím, jestli to spáchali sami z přesvědčení nebo za nimi někdo stál,“ prohlašoval v rozhovoru.

Rozhodnutí o deportaci

Německé úřady na sklonku jeho trestu rozhodly o jeho deportaci do Maroka. Do Německa se nesmí vrátit až do roku 2064, kdy mu bude 90 let. V Maroku nyní žije jeho žena se třemi dětmi.

„Nezměnil se, je stále stejný,“ uvedl pro Deutsche Welle kriminalista Daniel Zerbin. V názoru na jeho nebezpečnost se ale experti rozcházejí. Podle některých by jej dnešní džihádisté mohli využít ke své propagandě. Je ale pravděpodobné, že jej americké úřady budou monitorovat a snažit se jej zadržet.

Lidé, kteří jej znali o něm ale uvedli, že to byl „milý a slušný mladý muž“.

Při útocích z 11. září 2001 zemřelo 2974 lidí, spáchalo je 19 únosců arabského původu. K útokům se přihlásil Usáma bin Ládin a islámská teroristická síť Al-Káida. Všichni zahynuli spolu s oběťmi.

Za podíl na útocích byli odsouzeni Zacarias Moussaoui, na doživotí, a zmíněný Munír Mutasádik. Ten dostal 15 let vězení.