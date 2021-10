Texaský zákon zakazuje potrat ve chvíli, kdy je slyšet srdeční tep embrya. Ten začíná většinou kolem šestého týdne, kdy většina žen ještě ani netuší, že je těhotná. Zákon nedělá výjimky ani při znásilnění nebo incestu.

O tom, že americké Ministerstvo spravedlnosti zažalovalo Texas za nový zákon, informovala agentura AP 10. října. „Je jasně dané v ústavním právu, že stát nesmí zakázat žádné ženě v konečném rozhodnutí ukončit těhotenství před dosažením životaschopnosti plodu mimo dělohu,“ stojí v žalobě.

Čtvrteční soud mohl zákon přiblížit k jeho návratu k americkému Nejvyššímu soudu, který už jednou dříve umožnil, aby omezení vešla v platnost.

Zákon o zákazu potratu po šestém týdnu začal platit na začátku září. Od té doby ženy hledaly řešení v okolních státech, v nichž je zákrok legální. Kliniky u sousedů hlásí, že je začínají zaplavovat převážně těhotné z Texasu.

Na klinice Hope se texaské ženy anonymně svěřily agentuře AP se svými zkušenostmi. Mezi těmi, které jely hledat pomoc do sousední Louisiany, byla třiatřicetiletá žena, která na těhotenství nebyla připravená. „Kdybych si to dítě nechala, nemohu říct, co by se dělo. Asi bych se zbláznila, ale tomu oni nerozumí,“ svěřila se novinářům.

Svůj případ popisuje i pětadvacetiletá matka, která s sebou měla malé batole. To čekalo s jejím manželem během zákroku v autě. „Že jsem těhotná, jsem zjistila v pátém týdnu, ale už jsem si nestíhala zařídit dvě povinné lékařské prohlídky,“ sdělila.

Zákon si přehazují americké soudy už týdny. Bidenova vláda se snaží omezení zrušit a naléhá na soudy, aby problém projednaly. Díky tomu v jednu chvíli začátkem října vznikla dvoudení mezera, kdy se texaské kliniky zaplnily objednanými. V neděli 10. října však zase všechny zrušily, neboť začal zákon znovu platit.

Ve třinácti znásilněná

Další nešťastnice, která se snažily najít pomoc v sousedních státech, byla i matka, které na kliniku přijela se svou dcerou. Třináctiletá dívka otěhotněla poté, co ji znásilnili. Zákon nedělá výjimky ani v těchto případech.

Podle nejnovějších dat z výzkumné organizace Guttmacherova institutu, která se zabývá podporou potratů, na něj v roce 2017 šlo 55 440 žen.

K problému se vyjádřila Brigitte Amiri, zástupkyně ředitele organizace ACLU Reproductive Freedom Project (česky Projekt reprodukční svobody), která bojuje za práva žen rozhodovat o těhotenství dle vlastního uvážení. „Doufáme, že Ministerstvo spravedlnosti se proti tomuto omezení naléhavě odvolá k Nejvyššímu soudu, aby obnovil možnost žen jít na potrat i po šesti týdnech těhotenství," řekla Amiri.

U posledního obvodního odvolacího soudu rozhodl tříčlenný soudní senát vyhovět texaské žádosti o ponechání zákona omezující potraty během soudního procesu. Je tomu už potřetí, kdy se konzervativně nakloněný soud postavil na stranu Texasu a nechal omezení v platnosti.

Porota uvedla, že odvolání urychlí a naplánuje ústní obhajoby, ale nespecifikovala kdy.

Horká linka k udávání

Rozhodnutí z roku 1992 zabránilo všem státům zakazovat potraty předtím, než byl plod schopný přežít mimo dělohu, tedy kolem čtyřiadvacátého týdne těhotenství. Texaská verze zákona ale doposud manévrovala s vůlí místních, kteří jsou proti potratům.

Největší tamní aktivistická skupina Právo na život dokonce vytvořila horkou linku, na které přijímá obvinění proti poskytovatelům potratů. Zatím ale nikoho k soudu nedali. „Jsme si jistí, že Nejvyšší soud pomůže Texasu konečně porazit tyto útoky na naše úsilí o záchranu života,“ sdělila mluvčí skupiny Kimberlyn Schwartz.

Osmnáct generálních prokurátorů ze států, v nichž jsou u moci republikáni, požádali ve středu 13. října soud, aby omezení zůstala platná. Zároveň obvinili federální vládu, že řešením tohoto problému překročila své pravomoce.

Na to reagoval americký ministr spravedlnosti Merrick Garland. „Toto omezení je bezpochyby protiústavní,“ vyjádřil se. Obává se, že by se texaský model mohl stát špatným vzorem pro jiné státy. Během září se také více než dvacet států snažilo přimět nižší soud, aby zákon zrušil.