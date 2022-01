Muž se opakovaně zmínil o své sestře a islámu a používal nadávky. Několikrát podle deníku řekl, že nechce nikomu ublížit a také se zmínil o svých dětech.

Všichni obyvatelé z bezprostředního okolí byli evakuováni a lidé byli vyzváni, aby se oblasti vyhnuli.

Man holding rabbi and 3 others hostage at Texas synagogue, demanding that his sister, a convicted terrorist, be released from prison - ABC