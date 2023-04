Strážce texaského parku v Rio Grande Valley vystrašilo neznámé zvíře, které za hluboké noci zachytil jeden návštěvník na fotografii. Neznámý tvor zaujal i uživatele sociálních sítí, mezi kterými se strhla divoká debata o tom, o jaké zvíře by se mohlo jednat.

Takto vypadá jezevec americký. Porovnejte s obrázkem v textu, zda se mohlo jednat právě o něj. | Foto: Shutterstock

Na snímku je dobře vidět chlupaté, malé a statné tělo čtyřnohého stvoření, které si udělalo noční procházku v texaském státním parku Bentsen-Rio Grande Valley State Park. Úředníci neváhali a fotku podivného zvířete přidali na sociální sítě s otázkou, zda někdo dokáže odhadnout, o jakého tvora se jedná.

Příspěvek se ihned stal virální senzací. „Snažíme se identifikovat tohoto nepolapitelného tvora. Je to nový druh? Je to uprchlík z nedaleké zoo? Nebo jen převlečený strážce parku?“ napsali v příspěvku na Facebooku podle deníku New York Post zaměstnanci státního parku. Zároveň v příspěvku vyzdvihli, jak vzrušující je vidět divoké zvíře v jeho přirozeném prostředí a všechny ujistili, že o řešení záhady budou zájemce informovat.

Diskuse tisícovky lidí

Na fotografii dosud zareagovalo více než tisíc lidí. Mezi nejčastější odhady patřili bobr, kapybara nebo vydra. Mnozí pak uvedli, že by se mohlo jednat o jezevce, jeden komentující dokonce uvedl, že zvíře vypadá jak těhotná samice jezevce. Na tyto komentáře později zareagovali i správci parku.

„Souhlasíme s většinou komentářů, že se s velkou pravděpodobností jedná o jezevce amerického. Není časté, že ho v Rio Grande Valley zachytíme (částečně kvůli jeho nočnímu chování), toto místo je ale součástí jeho přirozeného výskytu,“ uvedli. Identifikace zvířete je ovšem obtížná i kvůli tomu, že fotografii pořídil návštěvník parku, proto nemohou určit přesnou lokalitu, kde se zvíře nacházelo.

Čupakabra, nebo lysý pes?

Při nálezech podivných zvířat na americkém území místní často skloňují tvora známého jako čupakabra. Toto mytické zvíře podle zkazek žije v některých částech Severní, Střední i Jižní Ameriky. Má se jednat o malého, štíhlého a chlupatého humanoida s lysou kůží a dlouhými tesáky, který se živí masem a krví. Čupakabru spojují zejména s úmrtími hospodářských a domácích zvířat, chrakteristických tím, že jim byla vysáta krev.

Mezi lety 2004 až 2011 bylo toto zvíře údajně několikrát vyfotografováno nebo uloveno, vždy se však nakonec zjistilo, že se jedná o kojota nebo psa s kožní nebo jinou chorobou. Vědci si proto myslí, že za jeho existencí stojí jen moderní pověst, kterou si lidé oblíbili.

Tvor byl pozorován hlavně v Mexiku a jihozápadu USA (tedy Texasu a Novém Mexiku), byl spatřen ale i v Rusku a Polsku. Jak Deník informoval, v roce 2015 dokonce jistá žena vyfotografovala domnělou čupakabru v brněnské městské části Kohoutovice. Nakonec se ukázalo, že jde o vyhublého lysého psa.

