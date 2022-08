Série omylů a vražedné Himálaje. Z 30 let staré katastrofy letu 311 dodnes mrazí

Byl pátek 31. července 1992. K mezinárodnímu letišti v nepálském Káthmándú se přibližoval let Thai Airways 311 z Bangkoku. Let dostal povolení sestoupit a piloti zažádali o přímé přiblížení od jihu na dráhu číslo dva. I to jim řídící věž povolila, ale na jejich další dotazy ohledně výšky letu a vzdálenosti od letiště reagovala velmi nejasně - seděl v ní nezkušený praktikant. Najednou před nimi vyvstalo horské úbočí.

Trosky letounu Airbus, který dne 31. července 1992 narazil poblíž Káthmándú v Nepálu do horského úbočí | Foto: Wikimedia Commons, Marphanepal777, CC BY-SA 4.0