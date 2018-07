Šel na pomoc chlapcům a dopravil jim kyslík. Zpátky se už ale nedostal

Thajská jeskyně Tham Luang, v níž zůstává uvězněno dvanáct chlapců spolu s fotbalovým trenérem, má bohužel svou první oběť. V noci ze čtvrtka na pátek v ní zahynul bývalý potápěč thajského armádního námořnictva Samarn Kunan, který se k záchraně chlapců dobrovolně přihlásil.

Bývalý seržant Samarn Kunan (podle některých zdrojů nazývaný také Saman Kunont) zahynul v důsledku nedostatku vzduchu, když se pokoušel vrátit ze zatopené části do velitelského centra, nacházejícího se hluboko pod zemí. Centrum se nachází asi dva kiometry od vstupu do jeskyně. Kunan, jemuž bylo kolem pětatřiceti let, se vracel z cesty k chlapcům poté, co jim dopravil zásoby kyslíku. Zpátky se ale bohužel už nedostal.

"Potápění je vždy plné nebezpečí. Na cestě zpátky ztratil pravděpodobně vědomí, ale musíme počkat na pitvu," uvedl šéf jednotek armádního námořnictva Navy Seal Aphakorn Yookongkaew. Informuje o tom CNN.

Potápěči dopravují chlapcům kyslíkové lahve a současně je rozmisťují v rozestupech po celé délce zaplaveného tunelu. Právě při plnění podobného úkolu Samarn zahynul, podle Aphakorna i přes zoufalé úsilí jeho kolegů dostat ho ven. "Ztratili jsme jednoho muže, ale stále věříme, že dokážeme svůj úkol splnit," uvedl velitel Navy Seal.

Na otázku, jak se mají chlapci dostat bezpečně ven, když se to nepodařilo zkušenému potápěči, Aphakorn odpověděl, že pro záchranu dětí bude zajištěno víc preventivních opatření.

Vojenské letadlo dopraví do pátečního večra Kunanovo tělo z provincie Chiang Rai, v níž se nachází jeskyně, na námořní základnu Satthahip. Tam se uskuteční první pohřební obřad, další pak proběhne v potápěčově rodném městě v provincii Roi Et v severním Thajsku.

Samarn Kunan se do akce přihlásil dobrovolně, u Navy Seal už nesloužil. Podle svých přátel, kteří na něj vzpomínají na sociálních sítích, to byl sportovec a dálkový běžec, většinou dobře naladěný, který svému okolí dodával dobrou náladu širokým úsměvem. "Dáme si kávu, až tenhle úkol skončí," řekl prý, když se přihlásil k záchraně týmu.

Dětský fotbalový tým je už třináctý den uvězně asi čtyři kilometry od vchodu do jeskyně. Záchranáři se ho snaží vyprostit za pomoci čerpadel, která by vypumpovala vodu z jeskynních prostor natolik, aby se jimi dalo vyplavat v záchranných vestách. Zvažována je i varianta, že by se chlapci dostali ven pod vodou a jeskyňáři je za tímto účelem učí základům potápění, ale jde pouze o krajní možnost vzhledem k tomu, že někteří z chlapců neumí ani plavat a žádný z nich se nikdy nepotápěl.

"Dostat se ven pod vodou je velmi riskantní. Je třeba zvážit, že ta cesta stála o uplynulé noci život zkušeného bývalého příslušníka námořní pěchoty. Jak by asi dopadla u dvanáctiletého dítěte?" uvedl pro AFP izraelský dobrovolník Rafael Aroush, který se účastní záchranných akcí.

Za poslední dny se podařilo odčerpat 40 procent vody, a zpřístupnit tak úsek o délce 1,5 kilometru. Hladina klesá v průměru o centimetr a půl za hodinu, od středu klesla o 40 centimetrů, uvedla včera BBC. Včera se záchranářům podařilo vysušit třetí jeskynní komoru a zřídit v ní záchranné stanoviště, k uvězněným fotbalistům ale stále zbývá asi 2,5 kilometru. Podle předpovědi počasí mají bohužel přijít v sobotu další deště, které jeskynní komplex znovu naplní.