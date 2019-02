Kandidatura thajské princezny Ubolratany Radžakanjaové na premiérku platila pouze několik hodin. Strana Thai Raksa Čart, jejíž kandidátku měla v nadcházejících parlamentních vést, v sobotu oznámila, že její kandidaturu stahuje. Stalo se tak poté, co ji její bratr, současný král Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkun označil za nevhodnou a neústavní. Informoval o tom server BBC.

Strana Thai Raksa Čart, která je spojená se svrženým premiérem Tchaksin Šinavatrou, uvedla, že názor panovníka respektuje a kandidaturu Radžakanjaové stahuje. Strana uvedla, že „vyhověla královskému příkazu s loajalitou ke králi a všem členům královské rodiny.“

Rozhodnutí 67leté princezny bylo překvapivé, protože členové thajské královské rodiny se tradičně drží mimo politiku. Radžakanjaová nicméně argumentovala tím, že se vzdala všech titulů a nyní žije jako řadová občanka, které právo na politické angažování zaručuje ústava.

V prohlášení, který v pátek večer odvysílaly všechny thajské televizní stanice, nicméně král Mahá Vatčirálongkón Bodindradebajavarangkun prohlásil, že takový čin by „pohrdal národní kulturou“.

„I když se písemně vzdala svých královských titulů, uchovala si svůj status a zůstává členkou dynastie Čakri,“ uvedl v prohlášení. „Zapojení vysoce postaveného člena královské rodiny do politiky, jakýmkoli způsobem, je považováno za akt, který odporuje národním tradicím, zvykům a kultuře, a proto je považován za velmi nepřiměřený.“

V prohlášení byla také připomenuta pasáž thajské ústavy, která říká, že monarchie by měla zachovat politickou neutralitu.

Šance na návrat k demokracii

Parlamentní volby, které se budou konat příští měsíc, jsou přitom ostře sledovány. Jedná se o první šanci na návrat k parlamentní demokracii po pěti letech pod vládou armády. Ta při vojenském převratu v roce 2014 svrhla demokraticky zvolenou vládu.

Radžakanjaová by přitom pravděpodobně měla velkou šanci porazit ve volbách dosavadního premiéra Prajutcha Čan-Oču. Podle analytiků by však zásah krále pravděpodobně vedl k tomu, že i kdyby strana její kandidaturu sama nestáhla, vyloučila by jí z voleb, které se uskuteční 24. března, volební komise.

Podle Jonathana Heada z BBC se v tomto světle rozhodnutí nominovat princeznu jeví jako vážná chybná kalkulace, která pravděpodobně oslaví frakci podporující bývalého premiéra Šinavatru, která se snaží vytlačit armádu z politiky.