Nejstarší sestra thajského krále, princezna Ubolratana Radžakanjaová, v pátek překvapila svým rozhodnutím ucházet se v březnových volbách o post premiérky. Stala se tak vůbec první členkou královské rodiny, která bude o zvolení do úřadu usilovat. Jejím soupeřem bude dosavadní premiér Prajutch Čan-Oča, který se k moci dostal během vojenského převratu v květnu 2014.

Sedmašedesátiletá Radžakanjaová bude kandidovat za stranu Thai Raksa Chart, která je spojena s bývalým premiérem Tchaksinem Šinavatrou. Ten byl svržen během převratu v roce 2006, ale od té doby vedl stranu z exilu. Nečekaný krok podle Šinavatry udělal z jeho politického uskupení favorita voleb. „Nyní je předním kandidátem na volební vítězství,“ řekl podle deníku The Guardian politik.

Až doposud se přitom předpokládalo, že březnové volby budou soubojem Šinavatrových populistů na straně jedné a vojensko-royalistického uskupení pod vedením Čan-Oči na straně druhé. „Oznámení bylo zásadním a bezprecedentním vývojem, který vyvolal ‚politické zemětřesení‘,“ řekl reportérům politolog Thitinan Pongsudhirak z Chulalongkornovy univerzity v Bangkoku.

„Kandidatura princezny by mohla pomoci spojit dosud rozdělenou thajskou politickou scénu. Může ale také naopak přispět k dalšímu rozdělení, které by postavilo armádu a královskou rodinu proti sobě,“ vysvětlil pro The Guardian.

Pokrok a prosperita

Strana Thai Raksa Chart v tiskovém prohlášení uvedla, že účast Radžakanjaové považuje za „hlubokou poctu“. „Věřím, že nebudou v souvislosti s její kandidaturou žádné legislativní potíže, musíme počkat, až volební komise její kandidaturu schválí,“ uvedl lídr strany Preechapol Pongpanich.

Politologové upozorňují také na thajské zákony, které zakazují kritiku členů královské rodiny. „Otevřená kritika Radžakanjaové a její politiky by tak mohla být složitá. Kdo by se odvážil vést kampaň proti sestře krále?“ upozornil pro Guardian Paul Chambers z Naresuanovy univerzity v provincii Phitsanulok. „Pro Čan-Oču představuje hrozbu, protože má pro Thajce větší legitimitu, než postava vůdce převratu.“

Čerstvá kandidátka na premiérku však na svém instagramovém profilu uvedla, že se vzdala veškerých šlechtických titulů. „Nyní žiji jako běžný občan. Ráda bych proto využila svá práva a svobody řadového občana, které mi garantuje ústava a právo a souhlasím s nominací na premiérku,“ napsala podle překladu anglické verze deníku Khasod. „Udělala jsem to s upřímností a odhodláním obětovat se, abych měla šanci vést Thajsko k prosperitě a pokroku.“