„Očekáváme, že přijdou vydatné deště, musíme být připraveni na povodně a dopravní omezení,“ řekl ve čtvrtek thajský premiér Prajutch Čan-Oča. „Jsme na bouři nachystáni, ale pokud bude déšť příliš silný, budeme k vyřešení potíží potřebovat čas.“

Během videokonference s guvernéry všech 16 ohrožených provincií premiér vyzval k důkladné přípravě na krizovou situaci, včetně vykopání kanálů k odvodu přívalů vody, mobilizaci záchranných dopravních prostředků, ukotvení všech lodí v přístavech a přichystání zdravotnických zařízení.

Meteorologové předpokládají, že bouře zasáhne jihovýchod Thajska ve čtvrtek večer a bude pokračovat až do soboty. Nejhorší situace se očekává v provincii Nakhon Si Thammarat a také provincii Surat Thani, kde se nachází i populární turistické destinace - ostrovy Ko Samui, Ko Tao a Ko Phangan.

It would seem that not everyone on Koh Samui is concerned about the approaching tropical storm. These tourists decided to go for a swim despite the red flags on the beach. I wonder if they know a foreign tourist drowned on Samui yesterday #Thailand #Pabuk #พายุปาบึก #ปาบึก pic.twitter.com/GKitz9yFOw