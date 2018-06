Thajští záchranáři stále pátrají po chlapcích v zaplavené jeskyni. Naděje žije

Už třetí den pátrají záchranáři v zaplavené jeskyni na severu Thajska po dvanácti chlapcích a jejich fotbalovém trenérovi. Thajský místopředseda vlády Prawit Wongsuwon však zůstává optimistou, že je skupina stále naživu a podaří se ji nalézt.

Chlapci ve věku 11 až 16 let a jejich trenér vstoupili do jeskyně Tcham Luang Nang Non v sobotu odpoledne. Záchranáře vyburcovala jedna z matek poté, co se její syn nevrátil z fotbalového tréninku.

V úterý se do pátrání opět zapojili potápěči thajského námořnictva poté, co bylo kvůli stoupající vodě pátrání přerušeno. Uvnitř jeskynního systému údajně spatřili čerstvé stopy lidských nohou, což zvyšuje naději, že budou chlapci nakonec v pořádku nalezeni.

„Jsme stále optimističtí, že jsou všichni naživu,“ řekl v úterý Wongsuwon. „I když možná nemají co jíst, měli by mít vodu k pití,“ dodal.

Zoufalí příbuzní se mezitím utábořili před jeskyní, která leží poblíž hranice s Myanmarem a bez přestání se modlí kolem improvizovaných svatyní za jejich bezpečný návrat. „Mé dítě, jsem tady, abych tě dostal,“ řekl jeden z plačících rodičů agentuře AFP.

Family members praying for the rescue of 12 boys and their coach from Tham Luang cave complex in northern Thailand pic.twitter.com/6Au2jMUVWc — Jonathan Head (@pakhead) June 26, 2018

Rodinní příslušníky sebou přinesli i čerpadla, se kterými se chtěli pokusit snížit hladinu vody. Zatím je však byli schopni použít pouze mimo jeskyni, kde jejich úsilí zmařil déšť. Nyní tak alespoň natahují kabely do jeskyní, aby poskytli potápěčům lepší světlo a mohli zapojit čerpadla. Také se pokusili použít drony.

Jeskyně Tham Luang Nang Non, která na délku měří šest až osm kilometrů, je velkou turistickou atrakcí. V období dešťů, které trvá v Thajsku trvá od června do září, však jeskyně bývá zaplavena.