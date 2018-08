Americká ambasáda v Moskvě skrývala špionku. Pracovala pro Rusy

Na americké ambasádě v Moskvě působila víc než deset let ruská špionka. Měla přístup k intranetu a k e-mailovým systémům tajné služby. Její bezpečnostní prověrka byla zrušena až loni v létě. Píše o tom britský deník The Guardian.

Díky přístupu k e-mailovým souborům mohla Ruska získat náhled do potenciálně důvěrných materiálů, včetně časových harmonogramů amerického prezidenta a viceprezidenta. V podezření se ocitla až v roce 2016 při rutinní kontrole ze strany amerického ministerstva zahraničí, kdy se ukázalo, že se pravidelně schází s členy ruské FSB (hlavní domácí bezpečnostní služby Ruské federace) na nepovolených schůzkách.

"Její časté kontakty s FSB prozradil… větší počet neschválených schůzek a komunikace," uvedl nejmenovaný zdroj deníku The Guardian.

Americká tajná služba podle deníku nezpochybnila, že žena byla "krtek" (tedy nepřátelský agent uvnitř systému), ale snížila její význam, protože uvedla, že podle "standardních bezpečnostních procedur jsou pracovní povinnosti cizích státních příslušníků na ambasádě omezeny na překlady, tlumočení, kulturní poradenství a na styčnou a administrativní podporu".

Podle zdroje The Guardian nebyl o narušení velvyslanectví informován Kongres, což je věc, která nepochybně vyvolá otázky kongresových výborů, které se v současnosti zabývají prošetřováním ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016.

"Vládní výbor se musí od tajné služby dozvědět, proč tento průlom skryla," uvedl zdroj. "Americký Kongres se zaměřuje na ruské hackery, a přitom je možné, že všechny informace, které potřebovali na to, aby se dostali do našeho systému, získali na základě vnitřního narušení americké tajné služby. Aktivity té ženy, která kradla a sdílela informace, by mohly osvětlit, jak mohli Rusové hacknout americký volební systém během prezidentských voleb v roce 2016."

Jméno zmíněné ruské ženy The Guardian nezveřejnil, jen uvedl, že na pokusy o kontakt nereagovala. Její krytí se provalilo v roce 2016 během pravidelné kontroly cizinců pracujících pro americké velvyslanectví, k níž dochází jednou za pět let. Odpovědní pracovníci ministerstva zahraničí, provádějící kontrolu, upozornili na ženu v lednu 2017 tajnou službu.

O věci bylo podle informací deníku informováno nejméně devět vysoce postavených představitelů tajné služby, stejně jako CIA a FBI. Tajná služba však nedokázala vyšetřování převzít, a proto nechala ženu pokračovat v práci. Bezpečnostní prověrka jí byla odebrána až krátce předtím, než Moskva vyhostila z ambasády řadu zaměstnanců v reakci na americké sankce. Velvyslanectví kvůli tomu upustilo 750 z 1200 zaměstnanců.

"Tajná služba se pokusila ukrýt průlom tím, že tu ženu vyhodí," uvedl zdroj britského deníku. "Škoda už se stala, ale vrchní vedení tajné služby nezahájilo ani žádné interní vyšetřování, které by ji vyhodnotilo a případně pomohlo zajistit, že se při příštím přijímání zaměstnanců nebude podobná věc opakovat. Skutečnou škodu, kterou žena napáchala, může zjistit jen intenzivní vyšetřování, vedené nějakým vnějším subjektem," dodal zdroj.