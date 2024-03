Bývalý rezident luxusní soukromé obytné lodi The World Peter Antonucci přiblížil své zážitky z plaveb. Miliardáři mohou žít na palubě v jednom z 165 luxusních apartmánů, nakupovat, sportovat a mnoho dalšího. Muž mimo jiné popsal skandály, které se na palubě odehrávají. O plavbách napsal tři knihy.

Loď The World je jedním z nejluxusnějších obytných plavidel světa. | Foto: Wikimedia Commons, HenSti, CC BY-SA 4.0

Obrovská, drahá a záhadná. Výletní loď The World je město na vodě, které obeplouvá světové oceány. Je určena jen pro ty nejbohatší z nejbohatších, kteří mnohdy upustí uzdu své fantazii.

Peter Antonucci je právník v důchodu, jenž na The World bydlel pět let. V roce 2019 ho to přestalo bavit. „Jakmile jste několikrát obepluli zeměkouli, už jste viděli všechno,“ citoval portál CNN bývalého obyvatele luxusní obytné lodě.

Podívejte se, jak vypadá největší výletní loď světa:

O svých zážitcích na moři, které si zapisoval do deníku, se rozhodl napsat tři romány. Zdůrazňuje přitom, že postavy a události v knihách se pouze inspirovaly skutečnými incidenty. V té poslední se čtenáři dozvědí něco o tajemstvích, které měly zůstat jen mezi zbohatlíky na lodi. Čisté jmění obyvatel luxusního plavidla se většinou pohybuje kolem deseti milionů dolarů.

Okouzlen přepychem

Muž si na lodi nejdříve s manželkou zarezervoval zkušební cestu. „Na začátku jsem si myslel, že byty na lodi jsou směšně drahé. Nedokázal jsem pochopit, proč by je někdo kupoval. Hned druhý den jsem ale o jednom z nich začal přemýšlet,“ uvedl Antonucci.

Nechal se přesvědčit luxusem, jenž loď nabízí. Uchvátila ho všímavá posádka, množství exkluzivních zážitků i pestře naplánovaný plán cesty. Po pozitivní zkušenosti na lodi nabraly věci rychlý spád. První z celkově čtyř bytů, které na lodi vlastnil, si Antonucci koupil o čtyři měsíce později. Stál ho 1,6 milionu dolarů, dnes už se náklady pohybují mezi dvěma až patnácti miliony dolarů.

Jak se žije na obytné lodi The World:

Většina lidí žijících na The World, kteří vlastní více rezidencí v mnoha zemích, používají svou kajutu jako rekreační zázemí. Na lodi pak přebývají delší čas, když zrovna zastavuje v zajímavé destinaci. Seznam zastávek, čítajících přes sto zemí, je přitom plánován dva až tři roky dopředu. Antonucci uvedl, že existuje komise, jež rezidentům nabídne tři potenciální trasy, o kterých nakonec hlasují.

„Obyvatelé lodi jsou někdy velmi umínění. Nejsou zvyklí na to, že jim někdo říká ne. Proto je někdy rozhodování politická záležitost,“ uvedl Antonucci, jenž také býval členem komise.

Drogy a intimnosti v bazénu

Důležitou součástí života na palubě je i společenský život. Kromě tenisového kurtu, lázní a fitness centra mohou lidé využít i rozsáhlé sbírky vín. Pití alkoholu pak provází četné skandály. „Někteří jen zpívají písničky a užívají si staré dobré časy. To je relativně neškodné. Na lodi jsou ale i manželské páry a ne vždy lidé spí se svým partnerem,“ přiznal autor knih. Na palubě se podle něj odehrály i krádeže a napadení. Byl svědkem dramat, které trvaly měsíce až roky, a to dokonce mezi obyvateli lodě a posádkou.

Antonucci portálu Daily Mail rovněž přiznal, že někteří rezidenti brali drogy. „Miliardáři křičeli na personál, když nebylo po jejich a jiní zase chodili nevhodně oblečení do bazénu, kde si užívali intimnosti,“ přiblížil důchodce.

