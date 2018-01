Theresa Mayová jmenovala ministra osamění. Má pomoci lidem s pocitem izolace

Poté, co se více než před rokem rozhodla Británie odejít z Evropské unie, mnozí posměšně tvrdili, že toto rozhodnutí bude mít za následek izolovaný a osamělý ostrovní národ. S osamělostí má však Británie problémy již nyní. Podle studie Britského červeného kříže se více než devět milionů Britů cítí nějakým způsobem izolovaně.

"Pro příliš mnoho lidí je osamělost smutným koncem jejich života," uvedla také Theresa Mayová ve svém prohlášení. Odhaduje se, že polovina seniorů nad 75 let žije osaměle, bez možnosti setkat se s přáteli nebo rodinou. V součtu se jedná o dva miliony lidí. A právě nový úřad jim má pomoci.

"Chtěla bych této výzvě čelit a podniknout potřebné kroky k vyřešení tohoto problému, kterým trpí nejčastěji starší lidé i ti, kteří nějakým způsobem ztratili své blízké a nemají nikoho, s kým by si popovídali nebo sdíleli své myšlenky,“ dodala.

Zpráva však ihned rozpoutala na internetu vášnivé debaty. „Ministr osamění v práci", píše jeden z uživatelů.

​„Opravdu? Daňoví poplatníci platí ministerský plat tomu, kdo se bude tímto zabývat? Co bude dál? Ministr pro ty, kdo se cítí trochu nepříjemně během párty? Ministr dny se špatným účesem? Ministr ospalosti v práci?"

