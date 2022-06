Obžalovaného tehdy usvědčilo svědectví lidí, kteří soudu řekli, že McKinnona měl okrást a zavraždit muž jménem Tommy James nebo Thomas James. Soud utvrdila i výpověď nevlastní dcery zavražděného, která uvedla, že byla svědkem vraždy, píše server Unilad.

Po těchto svědectvích porota dospěla k jasnému názoru a James byl následně odsouzen za vraždu prvního stupně a dostal doživotí.

Celou dobu tvrdil, že je nevinný. Na spravedlnost si ale musel dlouho počkat. Jeho život se pomalu začal obracet k lepšímu až v roce 2020, kdy jeho přátelé začali shánět peníze na obhajobu.

Thomas Raynard James had been in prison 30 years by the time Natlie Figgers, a lawyer only two years out of law school, was approached by friends of his who were raising money for his defense in 2020. He had been proclaiming his innocence throughout his life sentence for murder. pic.twitter.com/L6yuaiMzL4