Gesto, kterým dívka žádala o pomoc.Zdroj: Commons.wikimedia.org/https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Signal_for_denik-630.pngPolicii upozornil řidič, který si všiml „mladé ženy v autě ukazující gesto rukou, které je známé ze sítě TikTok a znamená žádost o pomoc od domácího násilí,“ uvedl šerif okrsku Laurel v prohlášení ze 6. listopadu. Volající uvedl, že dívka „vypadala v tísni“ a že auto řídil starší muž.

Vyšetřovatelé zaujali pozice a čekali na projíždějící Toyotu, kterou zastavili se záminkou silniční kontroly při sjezdu z dálnice. Následné vyšetřování odhalilo, že s mužem ve vozidle cestuje již několik dní nezvěstná dívka ze Severní Karolíny.

Zdroj: Youtube

Dívka podle vyšetřovatelů cestovala s mužem Severní Karolínou, Tennessee, Kentucky a Ohiem. Tam měli pobýt u jeho příbuzných. Následně však museli odjet, jelikož jeho rodinní příslušníci zjistili, že je dívka nezletilá a pohřešovaná.

Úřady předpokládají, že se dívka snažila přilákat pozornost řidičů, kteří by zavolali na nouzovou linku. Podle policisty ze šerifského okrsku Laurel Gilberta Acciarda však není jasné, jak dlouho a na kolik lidí toto gesto dělala, uvádí zpravodajský server CNN.

A hand gesture that went viral on TikTok after the murder of Sarah Everard has helped save a missing 16 y/o in the US