Skupina demonstrantů dokázala prorazit policejní blokádu a pokusila se násilím vniknout do sídla vlády premiéra Ediho Ramy. Agresivní dav házel světlice a další předměty, zničil hlavní dveře vládní budovy a poškodil umělecké na její boční stěně. Dovnitř se však nedostal.

Policie musela proti rozlíceným protestujícím zasáhnout. Během střetů došlo i na použití slzného plynu, podle agentury AP však dosud nebyla hlášena žádná zranění.

Opposition protest in front of the Prime Minister Office turns violent. Protesters throw objects at police and try to enter the building #Tirana #Albania pic.twitter.com/fGtWdEobHC — Antonio Çakshiri (@antoniocakshiri) February 16, 2019

Demonstranti v ulicích pochodovali s transparenty, na kterých byly nápisy jako „Tohle je konec zlodějů“ či podobizna albánského premiéra upravená tak, aby připomínala venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Z davu se ozývala hesla jako „Rama musí jít“ a zvuky vuvuzel, tradičního afrického lidového nástroje, který se dostal do povědomí během fotbalového mistrovství světa v Jihoafrické republice roku 2010.

Kritika násilí

Shromáždění svolala pravicová Demokratická strana. Její lídr Lulzim Baša agentuře AP sdělil, že jeho podporovatelé chtějí rezignaci vlády. „Musíme obnovit demokracii prostřednictvím parlamentu, který bude zvolený z vůle lidu, nikoli penězi či výhružkami kriminálníků,“ prohlásil politik.

Thousands of Albanian opposition supporters clash with police in an anti-government rally in capital Tirana https://t.co/WHvqwreQwV pic.twitter.com/hbjnVA8fQF — TRT World (@trtworld) February 16, 2019

Albánie, která je od roku 2009 členem NATO, podle agentury AP věří, že se jí v letošním roce podaří zahájit vyjednávání o vstupu do Evropské unie. Jednou z hlavních priorit je proto boj s korupcí, která prostupuje napříč politickým spektrem.

Právě Evropská unie v sobotu násilnosti a pokus o prolomení vstupu do vládní budovy odsoudila a vyzvala politické strany v zemi, aby „přijaly nezbytná opatření, která zajistí, že se situace změní v poklidnou a konstruktivní“.

Premiér se omluvil

Albánský ministr vnitra Sandër Lleshaj vyzval politické představitele, aby se od násilí distancovali. V podobném duchu hovořil i prezident Ilir Meta, podle něhož by „občané měli mít právo protestovat, ale zároveň respektovat příslušné instituce“.

“Albania is in a deep political and economic crisis. An alliance between criminals and politicians has led to the capture of state”



Albanian opposition leader Lulzim Basha pic.twitter.com/jwNXsRcaw0 — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 16, 2019

Premiér Rama se v sobotu setkal v jihozápadním přístavním městě Vlora se svými voliči v rámci kampaně před regionálními volbami, které se uskuteční v červnu letošního roku. Na svém twitterovém účtu se v souvislosti s demonstracemi omluvil německé umělkyni Carsten Holler, jejíž socha na budově albánské vlády byla zničena.