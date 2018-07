Šíří strach. Tisíce Němců protestovaly proti antiimigrační politice CSU

Během nedělního odpoledne v Mnichově protestovalo více než 20 tisíc lidí, kteří tak vyjádřili svoji nespokojenost s migrační politikou bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) a rostoucím vlivem pravice. Podle organizátorů akce CSU svojí „nezodpovědnou a rozvratnou politikou“ rozšiřuje v německé společnosti strach.

Jak informovala agentura DPA, shromáždění konané pod heslem „#naštvaní – Společně proti politice strachu!“ svolalo asi 130 německých organizací - a to včetně odborů či církevních a kulturních spolků.

Demonstrace byla namířena především proti restriktivní migrační politice bavorské Křesťanskosociální unie (CSU), která společně se sesterskou Křesťanskodemokratickou unií (CDU) a Sociálnědemokratickou stranou Německa (SPD) tvoří vládní koalici.

Organizátoři akce totiž obvinili předsedu CSU a spolkového ministra vnitra Horsta Seehofera, bavorského premiéra Markuse Södera i předsedu poslaneckého klubu CSU Alexandra Dobrindta z „nezodpovědné politiky, která vnesla rozkol do německé vlády“.

Podle odhadů německé policie v Mnichově během nedělního odpoledne navzdory deštivému počasí protestovalo více než 20 tisíc lidí. Organizátoři ale později uvedli, že se demonstrace zúčastnilo na 50 tisíc. Průběh demonstrace policie zhodnotila jako „velmi poklidný“.

Nedávný rozkol mezi CSU a CDU souvisel s migrační a azylovou politikou německé vlády a výrazně ohrožoval budoucí existenci vládní koalice. Seehofer byl totiž rozhodnut ukončit koaliční spolupráci, pokud CDU nepřistoupí na jeho požadavky.

Podle agentury Reuters byl protest dalším důkazem klesající popularity CSU, která v podzimních volbách do bavorského parlamentu podle všech aktuálních průzkumů ztratí většinu. Ve volbách by mohla získat 38 procent hlasů, což by byl nejhorší výsledek strany od roku 1954.