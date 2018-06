Tisíce Makedonců protestovaly v sobotu proti změně názvu své země

Tisíce příznivců makedonské opoziční pravicové strany VMRO-DPMNE demonstrovaly v ulicích hlavního makedonského města Skopje proti záměru změnit jméno země, které je dlouhodobou příčinou sporů se sousedním Řeckem. Protesty přišly poté, co makedonský premiér Zoran Zaev ve středu prohlásil, že jednání s řeckou vládou o vyřešení 27 let trvajícího sporu postoupila do "závěrečné fáze".

Řecká vláda vznáší dlouhodobě námitky vůči oficiálnímu názvu bývalé jugoslávské republiky, který zní Republika Makedonie. Řecko má totiž svou vlastní stejnojmennou provincii a trvale se obává, že stejný název sousední země může znamenat také územní nároky vůči této oblasti. Dlouhotrvající rozpor maří makedonské šance na vstup do Evropské unie a do NATO, protože Řecko by tento krok vetovalo. Informuje o tom agentura AFP. Makedonská opozice ale trvá na tom, že název republiky by se měnit neměl. "V této otázce máme zcela jasno," uvedl Hristijan Mickoski, nový vůdce opoziční strany VMRO-DPMNE, během sobotního protestního pochodu. Mickoski nahradil v čele VMRO-DPMNE Nikolu Gruevskiho, který vládl Makedonii od roku 2006 do roku 2016. Gruevski se však sobotní akce nezúčastnil, protože byl ve středu odsouzen ke dvěma letům nepodmíněně za zneužití moci, jehož se měl dopustit při koupi luxusního Mercedesu. ČTĚTE TAKÉ: Makedonci si zvolí nový název své země ve veřejném referendu Maďarský premiér Viktor Orbán poslal makedonské opozici video se zdravicí, v níž oslavil "moudré a odvážné stranické vůdce, kteří se neohnou pod tlakem zahraničních mocností". Protesty a demonstrace mají ale v příštím týdnu probíhat také v severním Řecku, neboť i tam se objevuje odpor vůči navrhovanému řešení, které někteří kritici označují za nepřijatelný kompromis. Návrh, na němž se podle všeho domluvila řecká i makedonská vláda, totiž bude téměř jistě obsahovat slovo "Makedonie", což je výsledek, s nímž se spousta Řeků odmítá smířit. Podle nich tak stále není dostatečně ochráněna jejich stejnojmenná severní provincie, jež je kolébkou původní říše Alexandra Velkého. ČTĚTE TAKÉ: EU prohloubí spolupráci se západním Balkánem. Vstup není na pořadu dne Nejvíc diskutovány byly názvy "Nová Makedonie" a "Horní Makedonie". Podle nejmenovaného vysokého makedonského vládního činitele by měla být nejdřív jakákoli změna názvu sjednána s Řeckem, poté potvrzena makedonským parlamentem a nakonec by o ní mělo proběhnout referendum. Kvůli řeckým námitkám se musela Makedonie v roce 1993 připojit k Organizaci spojených národů pod složitým a nepraktickým jménem Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former Yugoslav Republic of Macedonia, zkráceně FYROM). Desítky zemí, mezi nimi i Spojené státy a Rusko, nicméně oficiálně uznaly název "Makedonie".

