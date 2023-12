Rybáři u japonského ostrova Hokkaidó začátkem prosince nalezli obrovské množství uhynulých ryb. Úřady nyní zjišťují, co způsobilo úmrtí mořských živočichů. Zahraniční média i někteří lidé událost spojili s vypouštěním upravené vody z jaderné elektrárny ve Fukušimě, odborníci s tím ale nesouhlasí.

Lidé u rybářského přístavu Hakodate na japonském ostrově Hokkaidó začátkem prosince zažili nevšední pohled na ohromné množství uhynulých ryb. Deník The Guardian s odkazem na tamní úřady napsal, že tam přibližně 1200 tun uhynulých sardinek a makrel tvořilo pás táhnoucí se v délce více než kilometru.

„Nikdy jsem nic takového neviděl,“ sdělil tamnímu deníku Mainiči Šimbun jeden z rybářů pracující v oblasti již 25 let. Podílel se na výlovu mrtvých živočichů. Místní rybáři se totiž obávali, že mršiny při rozkladu sníží obsah kyslíku ve vodě a poškodí mořské prostředí.

Úřady nyní zjišťují, co mohlo být příčinou tak značného úhynu. Podle The Guardian odborníci spekulují, že migrující jedinci mohli v oblasti uvíznout poté, co je do vyčerpání pronásledovaly různé druhy dravých ryb. Další teorií je i možný náhlý pokles teploty vody, který způsobí, že ryby upadnou do šoku.

Příčinu se zatím nepodařilo potvrdit. „Dosud nevíme, co za úhynem bylo,“ řekl agentuře Associated Press výzkumník Takaši Fudžioka z Rybářského výzkumného institutu v Hakodate. Doplnil, že experti plánují odebrat vzorky mořské vody a provést další testy.

Spor kvůli jaderné elektrárně

Britský Daily Mail dal tragickou ekologickou událost do v souvislosti s vypouštěním upravených vod obsahujících malé množství radioaktivního izotopu tritia z jaderné elektrárny Fukušima do Tichého oceánu. „Tento jev nastal pouhé tři měsíce poté,“ napsal deník.

Proti tomu se ale ohradili japonští vládní představitelé, kteří ve spolupráci s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) umožnili vypouštění vody, kontaminované po havárii v roce 2011, z elektrárny. „Znepokojily nás deníkem napsané informace, aniž by byly vědecky podložené,“ uvedli pro Asahi Šimbun úředníci z tamní agentury pro rybolov. Dodali, že během monitorování vypouštěné vody nenalezli abnormality.

Tamní obyvatelé k situaci přistupují odlišně. Podle deníku Asahi Šimbun část místních nabídla pomoc při likvidaci mrtvých ryb. Někteří lidé ale naopak uvěřili zvěstem o otravě ryb látkami z jaderné elektrárny, proto hlavně varovali, aby ostatní vylovené kusy nekonzumovali.

Vzhledem k obrovskému množství uhynulých ryb odborníci očekávají, že úklid bude pokračovat až do konce tohoto měsíce.

Japonská vláda kvůli vypouštění upravených vod z Fukušimy, která neslavně proslula havárií před dvanácti lety, již delší dobu bojuje s šířením nepravdivých informací. Zároveň čelí i mezinárodním sporům. Například Čína kvůli tomu zakázala prodej japonských mořských plodů v zemi. V Jižní Koreji se mezi lidmi zvedla vlna nevole, úřady ale nepřijaly jakékoliv opatření, jelikož z vědeckého hlediska nespatřují problém.