Čtyři dny se Christine Dawoodová držela naděje, že se její manžel a syn vrátí z výpravy ponorkou k vraku Titaniku, než se musela začít smiřovat s tragickou realitou. Žena, která původně měla k vraku slavného parníku vyrazit také, to řekla v rozhovoru s BBC.

Pátrání po ztracené ponorce v severním Atlantiku má tragický konec. Odborníci mají za to, že plavidlo poblíž vraku Titaniku implodovalo, což zabilo všech pět lidí na palubě | Foto: ČTK

Shahzada Dawood a jeho manželka se k vraku Titaniku chtěli vydat už před pár lety, ale jejich plány tehdy zhatila pandemie covidu-19. Po jejím skončení se Christine rozhodla uvolnit své místo na ponorce Titan 19letému synovi Sulemanovi, který po cestě do hlubin toužil víc a u mořského dna se navíc chystal překonat Guinessův rekord ve skládání Rubikovy kostky.

Spolu s dcerou Alinou ale byla Christine na palubě doprovodné lodě, když se Shahzada, Suleman a trojice dalších mužů chystali nastoupit do ponorky. „Měla jsem opravdu radost, protože to oba chtěli udělat už hodně dlouhou dobu,“ vzpomínala v rozhovoru s tím, že se rodina loučila objetím a vtipkováním.

Když ale ponorka sestupovala k vraku Titaniku, přerušilo se najednou spojení. „V tu chvíli jsem nechápala, co to znamená, a pak už to šlo jen z kopce,“ řekla.

Ztracená naděje

Snahy navázat znovu spojení i několikadenní mezinárodní pátrání po pětici na palubě ponorky pak Dawoodová sledovala z doprovodné lodě. „Myslím, že jsem ztratila naději, když uplynulo 96 hodin,“ uvedla s tím, že v tu dobu napsala zprávu rodině, že se chystá na nejhorší.

Dcera Alina věřila ještě o něco déle a naději ztratila, až když je americká pobřežní stráž informovala o tom, že se nedaleko vraku Titaniku v hloubce 3800 metrů našly trosky ponorky, která s velkou pravděpodobností kvůli obrovskému tlaku vody implodovala.

Na pevninu do kanadského města St John's se Christine a Alina vrátily v sobotu, v neděli se uskutečnila pohřební modlitba. Na otázku, jestli se jí někdy podaří s tragédií vyrovnat, Dawoodová řekla, že neví, zda je něco takového vůbec možné. „Chybí mi. Opravdu, opravdu mi chybí,“ dodala.