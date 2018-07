Tony Blair žádá nové hlasování o brexitu, to první prý skončilo hrozným bincem

Pětašedesátiletý bývalý britský premiér Tony Blair by rád inicioval nové referendum o vystoupení Británie z Evropské unie. Plány současné britské ministerské předsedkyně Theresy Mayové, týkající se průběhu brexitu, označil za neúplný a polovičatý rozchod, u nějž je pravděpodobné, že ho Brusel stejně neschválí. Informuje o tom agentura AFP.

"Je to naprostý a dokonalý chaos," charakterizoval Tony Blair v rozhovoru s AFP přístup britské vlády k brexitu. Podle něj by si měla britská premiérka Theresa Mayová přiznat, že s tím, jak se blíží datum plánovaného vystoupení Británie z EU v březnu příštího roku, nemá žádnou představu o další budoucnosti, a uspořádat nové referendum - o možnosti setrvat v Evropské unii.

"Jsem vášnivě proti brexitu a stále se domnívám, že se to dá změnit," prohlásil bývalý britský premiér, který se v současnosti vrací do britské politiky. Blair byl předsedou britské vlády od roku 1997 do roku 2007, poté působil řadu let v zahraničí, mimo jiné jako mezinárodní vyslanec na Blízkém východě. Nyní působí v Londýně v čele svého vlastního neziskového Institutu pro globální změny a kritizuje plány současné premiérky.

Theresa Mayová představila před nedávnem po dvouletých sporech se svými vlastními konzervativci konečně svůj plán na úpravu hospodářských vztahů mezi Británií a EU po brexitu. Plán vyvolal v její straně okamžitě kritiku ze strany zastánců tvrdé linie rozchodu - podle nich totiž Mayová Evropské unii dává až moc.

Sám Blair označil tento plán za nepovedený, neúplný a polovičatý rozchod, který si nikdo nezaslouží a u něhož stejně není pravděpodobné, že ho vedení Evropské unie přijme. V rozhovoru s AFP zmínil své vlastní dilema, jež v souvislosti s brexitem řešil: zda zůstat v úzkém sepětí s Evropskou unií, což by pomohlo zejména obchodu, ale ztratila by se tím příležitost Spojeného království rozhodovat samo o sobě, nebo vzájemné vazby zpřetrhat, a ohrozit tím britské hospodářství. S "paralyzovaným parlamentem" je podle něj jedinou cestou, jak se hnout kupředu, obrátit se znovu na lidi.

Blairovy názory na brexit nejsou ale v Británii příliš populární kvůli tomu, že mu mnoho Britů nadále vyčítá jeho rozhodnutí z roku 2003 napadnout po boku Spojených států Irák, které zůstává velmi kontroverzní. Podle kritiků přispěl k brexitu i tím, že v roce 2004 neomezil obrovský příliv pracovních sil z nových členských států EU ve střední a východní Evropě, což vedlo k velkému znepokojení britské veřejnosti o pracovní místa. On sám označuje tento názor jako "směšně přehnaný".

Jako "velmi nebezpečné" označil současné rozdělení Evropské unie, kde část politického spektra mluví o tom, jak zastavit nelegální migraci, a druhá část o tom, jak zajistit bezpečí žadatelům o azyl. "Je to krize. Populismus na levici i pravici vyvolává riziko rozbití evropské politiky," uvedl Blair.

V rozhovoru s AFP pak připustil, že střed politického spektra se v současnosti zcela vyprázdnil, ale popřel, že by chtěl v Británii pomoci s vytvořením nové středové strany. Jeho vlastní labouristé se od doby, kdy je vedl, přesunuli spíš na levici. Zatímco mnozí z jejich poslanců jsou proevropští, jejich současný lídr Jeremy Corbyn je skeptičtější. Oficiální postoj labouristů je takový, že jsou sice pro brexit, ale požadují vytvoření nové celní unie s EU a nevylučují ani nové referendum.

.