Tuto pohodu ovšem narušil příchod ničivého tornáda, které za sebou nechávalo jen pustou zemi. V celém bloku zemřelo patnáct lidí, přičemž jedenáct z nich bydlelo právě na Moss Creek Avenue. Smrtícímu živlu podlehly celé rodiny.

Přeživší nyní zažívají takový zármutek, že o událostech mnoho z nich nedokáže mluvit. Všude kolem nich jsou důkazy životů dětí, které už se nikdy nevrátí. Dětí, které místní každý den viděli vystupovat ze školního autobusu a usmívali se nad jejich radostným skotačením.

Bolest pod sutinami, potrubí jako záchrana. Lidé popsali boj o život při tornádu

Melinda Allen-Reyová od neštěstí téměř nespala. Vzpomíná, jak se po zaznění sirén schovávala s manželem a vnoučaty v koupelně, zatímco jim divoký vítr trhal dům na kusy. Celé to trvalo jen pár minut. Pak se rozhostilo hrobové ticho.

Když žena vylézala z trosek domu, slyšela zoufalé výkřiky sousedů, kteří si začínali uvědomovat, co se stalo, a propadali beznaději. „Traumatizovalo mě to. Musím na to myslet každý večer před spaním,“ svěřuje se Allen-Reyová agentuře AP.

Per @bgdailynews A total of 15 fatalities reported as result of Saturday's tornado cluster in BG/WC. Deaths reported includes 2 infants and another five juveniles. The oldest victim was 77. Eleven victims found near homes on Moss Creek Ave. pic.twitter.com/ZGtzLJKyU7 — Joe Imel (@joeimel) December 13, 2021

V těch vzácných okamžicích, kdy se jí usnout podaří, slyší ve svých snech zoufalý křik matek, které ztratily své děti. Celý víkend nedokázala utišit svůj pláč. „Jen myslím na všechna ta miminka,“ říká.

Její komunita zahrnuje rodiny z celého světa. Z Bosny, Barmy, Nigérie a dalších zemí, ze kterých její sousedé museli utéct před válkou. Teď se jim kvůli incidentu vrací chvíle, které se snažili roky zapomenout.

Vzpomínky na válku

Záblesky toho, jak se s rodinami schovávají před bombami a vojáky, jim celou situaci ještě ztěžují. „Přišli jsme z války. Tohle nám ji připomíná a vyvolává to vzpomínky na minulost,“ povídá šestačtyřicetiletá Ganimete Ademiová. Je už babičkou a do Ameriky přišla z Kosova v roce 1999 během války, ve které ztratila strýce a synovce.

Rozhlíží se kolem sebe a při pohledu na zdecimovanou ulici se jí zalévá srdce smutkem. „Vracím se ve své paměti o dvaadvacet let zpátky,“ říká.

Tornáda si vyžádala desítky životů. Biden vyhlásil v Kentucky stav katastrofy

Jedna z nejvíce postižených rodin je z Bosny. „Dva bratři s rodinami bydleli hned vedle sebe,“ vzpomíná Ademiová. Popisuje je jako spokojené a pozitivní mladíky, kteří se rádi družili a často pro sousedy pořádali zahradní grilování. Z jejich domácností zemřela jedna žena, dvě děti a dvě novorozeňata. Přeživší sdělili, že o svých ztrátách nedokážou mluvit.

Další rodina se vypořádává se ztrátou šesti blízkých. Oplakávají tři dospělé, šestnáctiletou dívku, čtyřletého chlapce a jedno další dítě. Hned za rohem zemřela sedmasedmdesátiletá babička a dva další lidé později zemřeli v nemocnici. „Je neuvěřitelně těžké na to myslet. Jdete spát a další den je celá vaše rodina mrtvá,“ líčí místní policista Ronnie Ward.

Zdroj: Youtube

Tornádo bylo tak silné, že některé domy doslova zmizely z povrchu. Vítr trhal vše, co mu stálo v cestě, dokud neobnažil holou zemi. „Většinou lidem říkáme, aby si vlezli do vany a přes sebe položili matračku. V tomto případě by to ale nepomohlo,“ dodává Ward. Vítr ze země vytrhal i podlahy a nic nenechal na svém místě.

Policisté, dobrovolníci i místní přeživší nyní procházejí zbytky domovů. Pečlivě zkoumají každý kus zdi, zda pod ním nenajdou další oběti. „Občas je to strašná práce,“ komentuje to policista. Lidé se snaží zůstat klidní a nepropadat panice. „Vědí, že se to jednoduše musí udělat," dodává.

Hračky mrtvých dětí

Při odklízení sutě nacházejí dobrovolníci nejednu hračku. Při pohledu na ně se nemohou ubránit myšlenkám na děti, kterým asi patřily. „Myslíte na ně a přemýšlíte, zda jsou naživu. Tyhle myšlenky vás zaplaví a přemůžou,“ říká Ward.

Upomínky dětí, které tu ještě před pár hodinami se smíchem běhaly, jim lámou srdce. O kus vedle leží jednonohá Barbie a plyšový sob, kterému chybí většina vaty. Převrácený skútr, kůň na tyčce a obruč se povaluje o pár metrů dál. Oči přitahuje růžový batůžek s Disney princeznami a mezi nálezy je i červené odrážedlo Tlapkové patroly.

Při pohledu na to, co za sebou tornádo zanechalo, se mnohým svírá srdce a propadají se do depresí. Co kdyby bydleli jen o dům dál? Některé z domovů zůstaly neporušené, zatímco jiné tornádo odneslo bezmála i se sklepem. „Skoro se na to nedá dívat, protože jak je možné, že to minulo tento dům a tamten co celý smetlo?“ diví se Ward.

I když Moss Creek Avenue viděla spoustu neštěstí, ztráty mohly být ještě větší. Divoký vítr vyrval strom u silnice a odhodil ho jako střelu na konec ulice. Do země se zabořil v předzahrádce domu, ve kterém se choulila Ademiová s rodinou. Smrti unikli jen o tři metry a na napjaté okamžiky vzpomíná s hrůzou v očích.

Zemřeme?

Tornádo nehledělo na nic, co mu stálo cestě. Na poslední chvíli si svou trasu rozmyslelo před domem, kde bydlí Benedict Awm. Ten se uvnitř choulil s manželkou, dvouletým synem a novorozeňetem. Schovaní pod dekou se chránili před sklem, které létalo z rozbitých oken. Žena sebou trhla a zeptala se, zda zemřou. Odpověď jí na klidu nepřidala.

Bouři nahradilo naprosté ticho. Dům zůstal celý, ale málem se stal další dírou v zemi. „Je to hrozné, nedokážete si to představit. Myslel jsem, že je po nás,“ popisuje zážitky Awm, který s rodinou uprchl z válčící Barmy. Věří tomu, že se stali svědky zázraku.

Bowling Green Parks & Recreation partners with Red Cross for storm relief. Details here https://t.co/iJIAiRrqej pic.twitter.com/ypq7O7UByX — Bowling Green KY (@CityofBGKY) December 15, 2021

Hned za rohem lidé vyvěšují americkou vlajku. „Přežili jsme díky Boží milosti,“ nasprejovali na vchodové dveře.

Od prvního dne do Bowling Green přijíždějí dobrovolníci, kteří pomáhají s odklízením trosek a hledáním obětí. „Občas mě to nutí plakat, když vidím, kolik lidí je ochotných nám pomoci,“ svěřuje se Awm.

Tragédie v Austrálii: Vítr vynesl do vzduchu skákací hrad, čtyři děti nepřežily

Jedním z dobrovolníků je Ben Cerimovic. Se svým nákladním autem přijížděl v sobotu i v neděli. V pondělí si však musel vzít volno, aby zpracoval své divoké emoce. Patří do imigrantské komunity Bosňanů a rodinu, která zde zemřela dobře znal. „Pocity, které teď zažívám, nedokážu úplně vysvětlit. Pokaždé, když se na to podívám a slyším o těch dětech, myslím na vlastní rodinu. Co kdyby to byly moje děti?“ říká muž.

Ve městě je velice blízká a prosperující bosenská komunita. Má rozsáhlý program pro přesídlování uprchlíků, jehož cílem je přivést migranty do Kentucky. Většina z nich do země přišla, aby svým dětem zajistili lepší budoucnost. Teď sousedství vypadá jako to, před čím utíkali. Vypadá jako válečná zóna, která je zasypaná věcmi jejich milovaných dětí.