Rodinný domek v Texasu či výrobní halu v Nebrasce zničila tornáda řítící se poslední dubnový víkend několika americkými státy. I po více než týdnu se objevují další svědectví a záběry dokládající sílu živlu.

Tornáda. Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Poslední dubnový čtvrtek prožila nejhorší okamžiky svého života. Kasey Lambertové nejprve v texaském Hawley doslova padal na hlavu vlastní dům, potom se musela dívat, jak zuřící živel vytrhl jejího syna z manželova náručí, popsala jedno z tornádových dramat televize CBS News.

„Viděli jsme, jak zasáhlo dům našich přátel, a šli jsme do přístěnku. Sedli jsem si, drželi se za ruce a modlili se. Podívala jsem se kolem sebe a vidím, že nám dům padá na hlavu,“ řekla televizi Lambertová.

Zdroj: Youtube

Se svým manželem Wesem se snažila co nejlépe krýt sedmiletého syna Lana a pětiletou dceru Ally. Jenže to nakonec nestačilo. „Pamatuji si, že se na nás řítily skleněné cihly. Snažili jsme se krýt děti a držet je co nejpevněji. Wes natáhl ruku, aby mi kryl hlavu. V tu chvíli už byl tah větru příliš silný a Lana vytrhl Wesovi z náručí,“ dodala pro regionální televizi KTX.

Když tornádo odlétlo, rodiče se snažili rychle posbírat děti a běžet pro pomoc. Naštěstí byl poblíž lovec bouří Fredd Kinney, který průlet tornáda natáčel. „Vzhlédla jsem a viděla před sebou auto. Popadla jsem Ally a začala utíkat. Jen jsem zakřičela na Wese s Lanem, ať si pospíší,“ dodala. Kinney je pak odvezl do poměrně vzdálené nemocnice. Lambertová ho chválila jako anděla strážného.

Auto s rodiči smetlo tornádo. Devítiletý syn i ve tmě sehnal pomoc:

Neumírejte! Auto s rodiči smetlo tornádo. Devítiletý syn i ve tmě sehnal pomoc

O den později řádilo další tornádo v okrese Lancaster v Nebrasce. Záběry z kamery v autě zachytily zkázu výrobní haly mezi Lincolnem a Waverley. „Tornádo halu zbořilo. Bylo v ní kolem sedmdesáti zaměstnanců, všechny se podařilo evakuovat nebo vyprostit. Zranění jsou tři lidé,“ uvedl podle regionální televize KOLN Ben Houchin z okresní policie.

Tornádo dosáhlo rychlosti téměř 300 kilometrů v hodině

Kanál Fox Weather doplnil, že stejné tornádo brzy poté zasáhlo stojící nákladní vlak. Vykolejilo jednatřicet vagonů, strojvedoucí a technik vyvázli bez zranění. Meteorologové uvedli, že tornádo dosáhlo třetího stupně síly, rozsévalo zkázu na téměř čtrnácti kilometrech a dosáhlo rychlosti téměř 300 kilometrů v hodině.

Zdroj: Youtube

Ještě o něco rychlejší bylo to, které o den později zasáhlo okolí Marietty v Oklahomě a přineslo i příběh dětské odvahy. „Jeli jsme se ukrýt. Tornádo jsme dobře viděli, bylo asi míli nebo dvě od nás. Jenže pak se najednou stočilo a letělo přímo na nás,“ popsal pro ABC News kritickou chvíli Wayne Baker. Brzy potom tornádo chytilo pick-up, ve kterém jel se ženou a devítiletým synem, a vrhl je mezi stromy.

Oba dospělí utrpěli vážná zranění. Hoch vyvázl bez poranění. „Měl jsem velký strach, ale šel jsem sehnat pomoc. Jen jsem rodičům řekl, ať neumřou,“ popsal chlapec.

Zdroj: Youtube

„Branson zareagoval hodně rychle. Na devítiletého kluka byl moc odvážný. To, co dokázal on, by mnoho dospělých neudělalo,“ řekl s dojetím v hlase otec. On se ze zranění už zotavuje doma, jeho žena zůstává v nemocnici.

Deník The Washington Post připomněl, že tornáda řádila zejména poslední dubnový pátek a sobotu, vedle Oklahomy také v Iowě, Nebrasce a Texasu. Meteorologové jich napočítali hodně přes stovku. List doplnil, že nejméně osm z nich dosáhlo alespoň třetího z pěti stupňů škály, což znamená, že jejich rychlost přesahovala 219 kilometrů v hodině. V Mariettě, nedaleko nehody Bakerových, se jedno z tornád přehnalo přes dálnici I-35 a zdevastovalo distribuční sklad. Meteorologové už potvrdili, že dosáhlo čtvrtého stupně a rychlosti 274 kilometrů v hodině.

Tornádo na jihu Čech? Šlo o gustnado

V pondělí odpoledne se obyvatelé obcí Adamov a Hůry severovýchodně od Českých Budějovic mohli setkat se zvláštním jevem. Vyskytlo se zde totiž pravděpodobně tzv. gustnado. Jak uvádí Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociální síti Facebook, vzhled na videu Veroniky Mrázové z Hůr by napovídal, že se jedná o zvláštní typ tornáda, ale není tomu tak.

Gustnado může vzniknout na rozhraní výtoku studeného vzduchu z bouřky (tzv. gust fronta - proto gustnado), kde je výraznější horizontální střih větru. Jeho projevy nejsou zdaleka tak silné jako v případě mezocyklonálního tornáda spojeného se supercelou. „Nebývá většinou spojeno s oblakem, tak jako v případě tornáda, které se navíc nachází v oblasti výstupného proudu bouřky víceméně pod bouřkou. Gustnado se často objeví relativně daleko od bouřky,“ uvádí ČHMÚ s tím, že může být ale i tak intenzivnější a způsobit škody - maximálně ale rovné intenzitám slabých tornád IF1.

Ničivý živel v Česku

V České republice zůstávají tornáda poměrně vzácným jevem. Dosud nejničivější zasáhlo 24. června 2021 jihomoravské Podluží mezi Břeclaví a Hodonínem. Vzdušný vír o rychlosti až 300 kilometrů v hodině se prohnal Hruškami, Mikulčicemi, Lužicí, Moravskou Novou Vsí a okrajem Hodonína. Zahynulo šest lidí. Poškozených bylo na 1200 domů, dvě stovky z nich museli lidé zbořit. V roce 2008 tornádo způsobilo zkázu také na Chrudimsku.

Šedesát tornád za dva dny. Před 140 lety příroda ukázala, co znamená slovo síla:

Šedesát tornád za dva dny. Před 140 lety příroda ukázala, co znamená slovo síla