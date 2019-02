„Ve skutečnosti se tato osoba jmenuje Denis Vjačeslavovič Sergejev a je vysoce postaveným důstojníkem GRU a absolventem ruské armádní diplomatické akademie,“ objasnili reportéři Bellingcat, se kterými během čtyřměsíčního pátrání spolupracovali také žurnalisté z ruského deníku The Insider a českého Respektu.

Bývalý dvojitý agent Skripal byl se svou dcerou Julijí letos v březnu otráven v jihoanglickém Salisbury sovětským armádním plynem novičok. Oba byli v kritickém stavu hospitalizováni, velice pomalu se ale z otravy zotavili a v současné době žijí na neznámém místě v Británii.

During the Skripal poisoning, Fedotov/Sergeev flew into London on 2 March 2018 (same day as Mishkin/Chepiga). His return flight was set for March 4, but he didn't get on that plane despite checking in. Instead, he (somehow) got to Rome, then flew back to Moscow from there.