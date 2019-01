Tragédie na obří výletní lodi. Během plavby zahynul šestnáctiletý chlapec

Harmony of the Seas, jedna z největších výletních zaoceánských lodí světa, se během posledního měsíce stala dějištěm už druhé tragédie. Minulý týden na její palubě zahynul šestnáctiletý chlapec, který se zřítil z výšky několika metrů, když se pokoušel dostat do své kajuty. Lékaři mu již nedokázali pomoci.

K tragickému incidentu došlo ve chvíli, kdy se výletní loď nacházela u Haiti. Chlapec, o němž australská média mluví jako o šestnáctiletém Laurentu Mercerovi, si zapomněl kartu, která slouží k odemčení kajuty. Proto se do místnosti pokusil dostat venkem přes balkon. Odvážný kousek mu však nevyšel, zřítil se a utrpěl těžká zranění. „Lékařský tým okamžitě zareagoval na volání o pomoc, ale veškeré pokusy o chlapcovu resuscitaci byly marné, protože utrpěl rozsáhlá poranění hlavy. Jeho smrt jsme oficiálně potvrdili v 11:42 místního času," stojí ve zprávě lékařského střediska, z níž citoval server Sun Sentinel. Záhadné zmizení zpěváka Za poslední měsíc je to již podruhé, co na největší výletní zaoceánské lodi došlo k podobné tragédii, upozornil zpravodajský server ABC News. Na Štědrý den z paluby beze stopy zmizel jeden z členů posádky, dvacetiletý zpěvák Arron Hough. Toho bezpečnostní kamery naposledy zachytily kolem čtvrté hodiny ranní na palubě číslo pět, poté se po něm slehla zem. Sedmdesát metrů vysoký kolos Harmony of the Seas, jehož hmotnost dosahuje 120 tisíc tun, byl postaven pro americkou rejdařskou společnost Royal Carribean Cruises asi za miliardu eur (přes 27 miliard korun). Šestnáctipodlažní plavidlo je v provozu od roku 2016, přičemž pojme 6360 cestujících a 2100 členů posádky.

Autor: Tereza Polaczyková