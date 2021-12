Se svolením zasažených rodin zveřejnila policie jména a fotky žáků, kteří při incidentu zemřeli. Patří mezi ně jedenáctiletá Addison Stewartová, dvanáctiletý Zane Mellor, Jye Sheehanová, Jalailah Jayne-Maree Jones, Peter Doth a v neděli se k jejich jménům připojilo i to Chase Harrisona.

#NEW : Tasmania Reporter @lincoln_holmes6 is on-the-ground in Devonport as tributes continue to flow in for the 6 children killed at Hillcrest Primary School ?

Dvě děti jsou i nadále v nemocnici v kritickém stavu a jedno se zotavuje doma. „Jsme v těchto nepředstavitelně těžkých chvílích v myšlenkách s Chasovou rodinou a se všemi dalšími rodinami, kterých se toto neštěstí týká,“ sdělil v neděli policejní komisař Darren Hine.

Mezi zdrcené rodiče patří i matka dvanáctiletého Petera Miranda McLaughlinová, která se dle deníku The Adelaide Advertiser podělila o své poslední šťastné chvíle se synem. Vzpomínala, jak ji Peter, který žil dlouhodobě s otcem, na svátky vítal plný radosti. Společné chvíle trávili jako každý rok. Rozhodli se postavit vánoční stromek a ozdobit ho. A to jen pár dní před tragédií. „Úplně sám dal na špičku stromku hvězdu. Nikdo mu nepomáhal,“ vzpomínala se slzami v očích.

O své dojmy z hrůzného zážitku se podělil i reportér Monte Bovill z ABC News. Na místo přijel, aby situaci zdokumentoval, ale pohled na spoušť před sebou zpočátku nedokázal snést.

Na Twitteru se svěřil, že se celá situace velmi těžko vyjadřuje slovy. „Když jsem dorazil, v té nejvyšší hrůze jsem odložil foťák. Přišla ke mně jedna z matek a objala mě. Sedla si ke mně a řekla, že jsme jen lidé,“ uvedl také.

Popsal, že všude kolem něj běhali rodiče, kteří si přijeli pro své děti. O kousek dál se přitom v objetí utěšovaly dvě policistky, které na místo dorazily jako jedny z úplně prvních a bylo toho na ně příliš.

Several children have fallen from a height of 10 metres, causing serious injuries, after the wind blew a jumping castle into the air at a primary school in Tasmania's north-west @abcnews pic.twitter.com/tf01vevPab