Tragická výprava do Himaláje. Bouře v Nepálu zabila nejméně osm horolezců

Devítičlenný tým složený z pěti jihokorejských horolezců a čtyř nepálských průvodců zasáhla bouře v základním táboře při pokusu o zdolání 7193 metrů vysokého vrcholu Mount Gurja. Záchranný vrtulník potvrdil, že se v ruinách tábora nachází osm lidských těl. Vzhledem k povětrnostním podmínkám však nemohl na místě zůstat.

Osud devátého člena výpravy je prozatím neznámý, podle záchranářů však není pravděpodobné, že by byl ještě naživu. „Předpokládáme, že k incidentu došlo kvůli sněhové bouři. Stromy byly polámané a stany neprosto zničené. Dokonce i těla byla rozeseta po okolí,“ řekl agentuře AFP policejní mluvčí Sailesh Thapa.

Organizátoři expedice alarmovali úřady poté, co se skupinou horolezců ztratili kontakt na téměř 24 hodin. Základní tábor leží ve výšce 3,5 tisíce metrů a je zhruba den cesty vzdálený od nejbližší vesnice. Kvůli nepříznivému počasí není možné, aby na místě zasáhl vrtulník, záchranáři se proto na místo neštěstí vydali pěšky.

TRAGIC. 9 dead on Mt Gurja, including mountaineer Kim Chang-ho — 1st Korean to summit all fourteen 8,000meter peaks without using supplemental oxygen. https://t.co/2nFp3nAG8D