Modelce z OnlyFans hrozí doživotí: Po smrti přítele unikají další detaily vztahu

Dívčina kariéra se v posledních třech letech rozjela ve velkém stylu. Jejím cílem je být viditelnou aktivistkou i úspěšnou módní ikonou.

Nabídek má stále víc a už si dokonce zajistila i účast na prestižním Pařížském týdnu módy. „Na svůj věk je velmi sebevědomá. Je schopná vydělat v příštím roce milion až dva miliony dolarů,“ předpověděl agent.

Učila se na Youtube

Mladá transgender dívka debutovala v modelingu ve svých sedmi letech, kdy se prošla po molu během Chicagského týdne módy. Prozradila, že při přípravě na otevřené konkurzy sledovala videa na Youtube. Podle svých slov měla hned na prvním konkurzu štěstí, když si ji objednali dva návrháři.

Od svého debutu se Noella promenádovala na přehlídkovém molu po boku významných transgender modelek a modelů, jako jsou Fallon Foxová, Seleste A. Loparová, Livia Wolfeová a Lex Pe'er Horwitz.

Trans od tří let

Poprvé se desetiletá Noella označila za transgender těsně před dovršením tří let a její biologická matka Dee, která se nyní identifikuje jako trans muž, ji od té doby bere jako inspiraci.

„Je to pro mě velká změna. Já i můj manžel jsme nebinární. Co se týče pohlavní identity, Noella se přihlásila dříve než my dva. Narodila se s prudkým a sebevědomým smyslem pro identitu,“ sdělila Dee v rozhovoru pro britský nedělník Mail on Sunday. „Poprvé to začalo, když se blížily její tři roky. Někdo jí říkal, že je roztomilý kluk, a ona mu to oplácela a vykřikovala, že není kluk, ale holka,“ vysvětlila matka mladé modelky.

Podle matky se následně Noella sociálně změnila ve čtyřech letech. Rodina jí potom v šesti letech změnila v rodném listu z chlapce na dívku.

Když ji otec viděl, plakal. Dívka utonula v bazénu, její smrt se vysílala online

Její biologický otec Timothy McCord, který se živí jako vědec, tuto změnu ale nepřenesl přes srdce. Poté, co se ji snažil přinutit, aby si oblékla chlapecké pyžamo, dceři údajně zlomil ruku. Podle právních záznamů se poté přiznal k obvinění z ohrožení dítěte. Nyní s rodinou nežije.

Matka Dee se mezitím vdala za dvaatřicetiletého Raye, který se od roku 2019 identifikuje také jako transgender. Pár spolu v současné době má dítě, které vychovává jako nebinární.