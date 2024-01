Své poslední dny v cele smrti tráví Kenneth Eugene Smith. Ve čtvrtek jej totiž jako prvního člověka ve Spojených státech amerických popraví dusíkem. Dosud nevyzkoušenému a kritizovanému postupu čelí poté, co první pokus o popravu smrtící injekcí přežil. Muž nyní promluvil o svých posledních myšlenkách a pocitech.

V roce 2022 měl odsouzený Kenneth Eugene Smith zemřít v alabamské věznici po aplikaci injekce se smrtící látkou. Proces v komoře smrti se však nezdařil, jelikož se zaměstnancům nápravného zařízení nepodařilo otevřít žílu. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

V roce 2022 měl odsouzený Kenneth Eugene Smith zemřít v alabamské věznici po aplikaci injekce se smrtící látkou. Proces v komoře smrti se však nezdařil, jelikož se zaměstnancům nápravného zařízení nepodařilo otevřít žílu, což muži zanechalo na těle četné řezné rány.

Proto stát Alabama stanovil nový rozsudek smrti na čtvrtek 24. ledna 2024. Tentokrát však pověřené orgány provedou usmrcení novou metodou: udušením. Smithovi na obličej připevní vzduchotěsnou masku, skrz kterou bude vdechovat čistý dusík. Ten jeho tělo zbaví kyslíku. „Moje tělo se rozkládá, stále hubnu,“ svěřil se nedávno v rozhovoru pro BBC Smith.

Vrah odsouzený v roce 1989 za provedení nájemné vraždy manželky tamního kazatele se snažil vyzvat úřady, aby popravu zastavily. „Je mi pořád špatně, pravidelně mám záchvaty paniky,“ dodal. Upřesnil, že to je pouze malá část toho, s čím se denně potýká.

Jeho duchovní poradce reverend Jeff Hood pro BBC uvedl, že Smith mu dal najevo, že se nebojí smrti, ale metody usmrcení. „Bojí se mučení,“ řekl.

Kenneth E. Smith má být prvním odsouzeným v USA, kterého úřady popraví metodou dusíkové hypoxie

Kontroverzní metoda popravy

Smith má být prvním vězněm ve Spojených státech amerických, který bude popravený formou dusíkové hypoxie. Tu však kritizují experti i OSN. BBC upozornila na prohlášení Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva z minulého týdne, který uvedl, že tato dosud nepoužitá metoda by mohla představovat mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení, a vyzval k jejímu zastavení.

Lékařští odborníci varovali před rizikem nehod u odsouzeného, které mohou způsobit prudké křeče i přežití ve vegetativním stavu. Dokonce by mohl plyn uniknout z masky a ohrozit další osoby v popravčí místnosti. Vydechovaná látka by mohla změnit poměr kyslíku v prostoru. „Smith by mohl zadržovat dech nebo pohybovat hlavou proti masce, případně by mohlo dojít k netěsnosti zařízení,“ vysvětlil BBC anesteziolog Joel Zivot z Emoryho univerzity v Georgii.

Upozornění na rizika potvrdil i reverend Hood, který musel podepsat formulář, že si uvědomuje možné ohrožení svého zdraví. V dokumentu také bylo doporučení, aby se od Smithe držel alespoň tři metry daleko.

Úřad OSN pro lidská práva vyzval k zastavení popravy dusíkem:

Tamní úřady tvrdí, že poprava dusíkem způsobí před smrtí vězně rychlé bezvědomí. Podle informací BBC ale svá tvrzení ničím nepodložily.

„Myslím, že proces popravy může být lepší než to, co udělal oběti,“ řekl BBC republikánský zákonodárce, který hlasoval pro povolení popravy plynným dusíkem, Reed Ingram.

Státy hledají alternativy pro usmrcení

Alabama má jeden z nejvyšších počtů poprav na obyvatele v USA a v současné době tam čeká na smrt 165 lidí.

Alternativy způsobu popravování ale nehledá jako jediný stát. Například úřady v Utahu znovu povolily popravčí čety, kdy odsouzeného přivážou k židli a pět lidí jej ze vzdálenosti zhruba osmi metrů zastřelí.

Trest smrti je legální v 27 státech USA, ačkoliv v mnoha z nich se již nepraktikuje. Loni jej stanovil například soud v Pittsburghu v případu střelce ze synagogy, který motivovaný nenávistí vůči Židům zabil jedenáct lidí.