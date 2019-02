V roce 1999 skončila Magda Vášáryová na třetím místě slovenských prezidentských voleb. V roce 2009 se Iveta Radičová dostala do druhého kola, kde ji volilo 44 procent Slováků a později byla i premiérkou. Po dalších deseti letech jde už Zuzana Čaputová do finiše kampaně letošních voleb hlavy Slovenska jako jejich favoritka. A má šanci zvítězit.

Přitom ještě před několika týdny ji tehdy ještě o něco populárnější opoziční kandidát Robert Mistrík, který měl za zády podporu nejsilnější opoziční strany Svoboda a Solidarita, vyzýval veřejně k odstoupení z volebního klání. Prý aby netříštila hlasy opozice a neotevírala šance pro druhé kolo extremistům. Jenže stačilo několik předvolebních vystoupení. A místo poněkud prkenného Mistríka se hvězdou kampaně stala právě Čaputová.

Poslední průzkum agentury Focus dal Mistríkovi jen třináctiprocentní podporu. Naopak Čaputovou přes 26 procent katapultovalo do čela celého peletonu kandidátů. Když to Mistrík zjistil, udělal to, co udělat musel. Hodil ručník do ringu a vyzval k podpoře Čaputové.

„Je výjimečné, že někdo povýší společenský zájem nad svůj vlastní,“ ocenila to Čaputová. „Ucházím se o důvěru všech voličů. Věřících, nevěřících, konzervativních, liberálních. Lidí, kteří jsou příslušníky menšin i většin. Ucházím se o důvěru všech lidí, pro něž jsou lidskost, soucit a touha po spravedlivějším Slovensku těmi nejdůležitějšími hodnotami,“ vyzvala pak voliče.

Aktivistka

Její cesta ke kandidatuře nebyla jednoduchá. „Dlouho jsem odolávala vstupu do politiky právě pro pocit, že není pro slušné lidi. Ale řekla jsem si, že pokud to tak budou brát všichni slušní lidé, tak se to nezmění,“ uvedla Čaputová pro slovenský Denník N. Pětačtyřicetiletá advokátka a aktivistka se stala známou bojem proti nebezpečné skládce v Pezinku.

Před rokem zakládala liberální proevropskou stranu Progresivní Slovensko. Ta se v prosinci dostala přes pětiprocentní hranici vstupu do parlamentu a její popularita podle průzkumů dál roste.

Otázkou je, zda Čaputová není pro Slovensko příliš liberální. A také, zda napotřetí bude většina Slováků chtít v čele státu ženu.