Útočník před Národní bezpečnostní agenturou v USA postřelil několik lidí

Před hlavním sídlem Národní bezpečnostní agentury - v angličtině National Security Agency (NSA) - v Marylandu ve Spojených státech bylo dnes postřeleno několik lidí. Podle médií byl útočník ještě před budovou zadržen a policie má situaci pod kontrolou.

Sídlo Národní bezpečnostní agentury (NSA) v MarylanduFoto: National Security Agency/volné dílo/Wikimedia

Výstřely byly ve středu zaznamenány před hlavní budovou Národní bezpečnostní agentury poté, co před jejím vchodem zastavilo černé SUV. Auto zřejmě narazilo do betonových bloků, které úřad chrání. Píše to BBC.

Zatím však není jasné, jestli výstřely pocházely ze zbraně útočníka, nebo zaměstnanců NSA.

The #FBI is aware of the incident at Fort Meade and we are sending personnel to respond at this time. Continue monitoring @FBIBaltimore for updates. — FBI Baltimore (@FBIBaltimore) 14. února 2018

NSA je americká vládní kryptologická organizace, která spadá pod ministerstvo obrany. Agentura má sídlo ve Fort Meade ve státě Maryland.

Událost se podle pracovníků NSA stala kolem sedmé hodiny ranní (13:00 SEČ).

"Policie Národní bezpečnostní agentury a místní zákonné síly řeší incident, který se stal dnes ráno u vjezdu vozidel do objektu," uvedl mluvčí NSA. "Situace je pod kontrolou a v současné chvíli neevidujeme žádné ohrožení bezpečnosti," dodal.

@AACoFD is assisting Fort Meade Fire Department with an incident at NSA. No additional information is available. @AACOPD is not the lead investigating agency. Questions should be referred to NSA and Fort Meade Public Affairs. @FortMead — Anne Arundel Fire (@AACoFD) 14. února 2018

Mluvčí úřadu se nechal slyšet, že několik osob bylo zraněno a převezeno do nemocnice.

Prezident USA Donald Trump už byl o incidentu informován. „Myslíme a modlíme se za ty, kterých se tento incident týká,“ řekla mluvčí Bílého domu Lindsay Waltersová.

Kvůli vyšetřování byla uzavřena frekventovaná dálnice 32 vedoucí kolem areálu NSA.

I přes silniční značení se v Marylandu občas stává, že se motoristé spletou a skončí právě u bran chráněného komplexu NSA. Ozbrojení zaměstnanci úřadu je poté musí posílat zpět, píše BBC.

The National Security Agency/Central Security Service (Národní bezpečnostní agentura/Centrální bezpečnostní služba, NSA/CSS) je vládní kryptologická organizace Spojených států amerických, spadající pod ministerstvo obrany, která oficiálně vznikla 4. listopadu 1952. Je odpovědná za sběr a analýzu zahraniční komunikace, koordinuje, řídí a provádí vysoce specializované činnosti, jejichž účelem je získávání zpráv zahraničních rozvědek. Je taktéž odpovědná za ochranu informačních systémů uvnitř vlády Spojených států a její komunikace s jinými agenturami. Výše zmíněné činnosti vyžadují značné prostředky pro kryptoanalýzu a kryptografii. Speciální částí NSA je tzv. U. S. Intelligence Community vedená ředitelem národní rozvědky. Současným ředitelem NSA je admirál Michael S. Rogers, který ji vede od roku 2014. NSA má sídlo ve Fort Meade ve státu Maryland.