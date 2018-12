K incidentu došlo kolem šesté hodiny ráno místního času, kdy většina obyvatel desetipodlažního domu ještě spala. Po výbuchu se část budovy zřítila. Podle mluvčí vyšetřovacího výboru Světlany Petrenkové byl nejpravděpodobnější příčinou neštěstí výbuch plynu.

V obytném domu žilo přes tisíc lidí. Záchranáři evakuavali také obyvatele okolních vchodů a pátrání v troskách stále pokračuje. Gubernátor Čeljabinské oblasti Boris Dubrovskij mezitím vyhlásil v Magnitogorsku stav nouze.

20 flats collapsed, at least two people per flat (#tragedy happened at 6am), which means a death toll likely < 30. Putin may have to rewrite his end-of-year greeting#Magnitogorsk pic.twitter.com/3ZlzGEIbgW